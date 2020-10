Et eneste korona-tilfelle vil knuse EM-drømmen

Norske myndigheter stiller strenge krav for at håndballl-EM i det hele tatt skal kunne gjennomføres. Derfor isoleres spillerne fullstendig under mesterskapet på hjemmebane.

– Her skal vi skru opp alle stolene slik at vi holder avstand.

TV 2 får en guidet tour i Trondheim spektrum som nå forberedes på et mesterskap med svært strenge smitteverntiltak og bare 200 tilskuere på tribunen.

– Vi må tenke helt annerledes. Både i måten vi organiserer arbeidet på og også hvordan vi legger til rette her i hallen for å overholde de smittevernstiltakene vi er pålagt, sier leder i organisasjonskomiteen i Trondheim, Per Olav Hopsø.

Én positiv prøve er nok

Håndballforbundet er i tett dialog med Folkehelseinstituttet for å bli enige om de ulike tiltakene som må på plass for å kunne gjennomføre EM i Norge. Men spesielt et av de særnorske smittevernstiltakene vekker oppsikt. Dersom for eksempel én norsk spiller tester positivt for korona så er laget ute av mesterskapet. Det er også motstanderlaget de sist spilte mot.

- I Norge er det sånn at hvis én spiller smittes så tas laget ut. Og når laget tas ut er det laget i praksis ferdig i mesterskapet. Det gjelder motstanderlaget også for da har de hatt nærkontakt i 2x30 minutter. Derfor kommer vil vi være ekstremt strenge på retningslinjene til en hver tid, sier generalsekretær i håndballforbundet, Erik Langerud.

– Det høres veldig strengt ut?!

– Vi forholder oss til norske myndigheters retningslinjer, så det er de som er strenge, og så er det vår oppgave å etterleve de. Det er ikke noe håndballen har valgt, men norske myndigheter sa så enkelt og så krevende er det.

Full isolasjon



Derfor isoleres spillerne fullstendig under mesterskapet. Skjermet fra familie, venner, fans og presse får de et meget begrenset område å bevege seg på. I rød sone i Trondheim spektrum, på spillerhotellet og i treningsrommet. Det betyr at spillerne for eksempel ikke får bevege seg ut eller møte familien.

– De retningslinjene som vi er underlagt kommer vi til å følge 100%. Det må vi gjøre og det skal vi gjøre og det gjelder alle. Du går ikke ut av hotellet. Noen går normalt ut og handler julegaver på en fridag, noen går på kafe og noen treffer familie og venner. Det går ikke denne gangen, sier Langerud.

TV 2 møter flere av landslagsprofilene på Vipers-trening. De er innstilte på et liv i isolasjon i Trondheim.

– Det blir helt spesielt. Noe som ikke har blitt gjort før, så får vi bare håpe at det ikke skjer og at vi får gjennomført. Det blir mye Facetime, tenker jeg, sier Nora Mørk.

– Det er litt sykt å tenke på at det er så lite som skal til. Ting kan snu fort, så vi må være forsiktige, sier Emilie Hegh Arntzen.

Bygger eget treningssenter



Til og med et eget treningssenter bygges for å hindre smittespredning blant lagene. I en lagerbygning utenfor Trondheim sentrum leveres det nå flunkende nye tredemøller, sykler og annet utstyr i trailere fra Oslo for å tilrettelegge for EM-lagene.

– Nå har vi 30 dager på å få dette i orden. Her vil det være flere innganger, stor plass og trygt i henhold til smittevernreglene, sier daglig leder i 3T eiendom, Morten Holk.

Åtte lag kommer til Trondheim for gruppespillet som starter 3.desember, og ytterligere lag til finalespillet. Ikke alle er enige i de norske smittevernstiltakene.

– Det er ikke alle som forstår de norske reglene når jeg snakker med mine europeiske kolleger. De er vant til sitt eget regime og det er andre retningslinjer, så da oppfattes vi som veldig strenge.

– Er du bekymret?

– Det vil være feil å si at jeg ikke er bekymret, for det gjenstår utfordringer før alt er klart. Tiltakene bekymrer veldig mange i Håndball-Europa fordi konsekvensene er så store. I andre land er det slik at spilleren tas ut og så testes nærkontaktene seg ut av det, mens i Norge går du ut i karantene rett og slett. Mine europeiske kolleger sier til meg at Norge har det strengeste regelverket i Europa og det er vi i Norge glade for, men det setter restriksjonene under et enda større press. Å skape forståelse for at vi gjør det sånn i Norge og at man forholder seg til det, avslutter Langerud.