Siktet etter drapet i Kristiansand tilknyttet høyreekstremisme

En av de siktede etter drapet på Sian-medlem Dan Eivind Lid, en mann i 30-årene, har ifølge Filter Nyheter vært i politiets søkelys for høyreekstremisme.

Mannen har ifølge nettavisen offentlig delt innlegg fra nettstedene til den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen i sosiale medier. Han har kommet med sterkt nedsettende kommentarer om jøder, innvandrer og muslimer.

Mannens advokat Knut Henning Larsen sier til Filter at han ikke har hørt noe om klienten har blitt knyttet til ekstreme politiske syn.

– Politiet har gått ut med at det ikke er noe i denne saken som tyder på at det er snakk om et politisk motiv, og jeg har heller ingen opplysninger som tilsier noe slikt, sier forsvareren til Filter Nyheter.

Mannen er varetektsfengslet i to uker, mens de to andre siktede i saken, menn i 40- og 50-årene, er varetektsfengslet i fire uker.