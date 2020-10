Nektet å gi seg etter grufull skade:

Den australske bokseren Benjamin Hussain (21) gikk på karrierens første tap da han tapte for Ben Mahoney (10-0, med seks knockoutseire) torsdag.

Måten det skjedde på var oppsiktsvekkende.

Allerede i andre runde pådro Hussain seg en stygg skade, men han bokset likevel i fem runder før det ble oppdaget hvor grufullt det stod til.

Først da legen undersøkte ham i den sjette runden, innså alle at det dreide seg om noe langt verre enn et kutt.

Se skaden i videovinduet over! (NB! Sterke bilder)

– Det er forferdelig, konstaterte tv-kommentator Ben Damon, ifølge 7news.com.au.

Nektet å gi seg

Da legen undersøkte bokseren, kom konklusjonen kjapt.

– Den er brukket, du kan ikke slåss, konstaterte han.

– Jeg vet, jeg vet, jeg vet, svarte Hussain.

Men da dommeren sa at han ville gi Mahoney seieren på teknisk knockout, ble tonen en annen fra den 21 år gamle hardhausen med kjevebruddet.

– Ok, jeg gir det er forsøk. Jeg gir det et forsøk, svarte han.

Dommeren prøvde å si at de måtte lytte til legen, men Hussein insisterte på å fortsette. Helt til legen satte foten ned for godt.

– Du har brukket kjeven, kompis. Jeg beklager virkelig. Bruddet er skikkelig ille, vi er nødt til å stoppe. Jeg kan ikke, sa han.

– Verste jeg har sett

Fra sykesengen delte Hussain videoen over, der man virkelig kan se akkurat hvor grusomt bruddet er.

– Gode Gud. Dette er det verste kjevebruddet jeg noen gang har sett, skriver den britiske boksejournalisten Chisanga Malata etter å ha sett skaden.

Kommentator Ben Damon hyllet 21-åringen for sitt mot.

– Vi trodde det kanskje var et kutt i tungen eller et sår inni munnen, men det er et kjevebrudd, og når det er sagt har Benjamin Hussain vist at han er utenomjordisk tøff. Han har gått gjennom store deler av denne kampen med det som ser ut til å være en veldig, veldig stygt skadet munn og kjeve, sa han under tv-sendingen.