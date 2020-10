Birgit Skarstein med klar tale: – Det koster å alltid måtte forsvare at jeg skal være med

Forrige uke røk Birgit Skarstein ut av «Skal Vi Danse» og ble hyllet av dansepartneren sin Philip Raabe for sin innsats. Han skrev blant annet at hun alltid kom til å være hans forbilde i et Instagram-innlegg.

Fredag kveld gjester hun Senkveld med Helene og Stian og forteller om hvordan idretten har en lang vei å gå når det gjelder mangfold.

Må forsvare seg

I Senkveld-studio roser Helene Olafsen paralympics-stjernen for å ha tatt rollen som forkjemper for et fellesskap som ivaretar alle.

– Det koster litt å hele tiden være nødt til å forsvare hvorfor jeg skal være med, fordi det burde være helt selvsagt, fastslår Skarstein og fortsetter:

– Det skal ikke være nødvendig at vi starter med en diskusjon om jeg hører hjemme. For det gjør jeg. Og det er verdt det, fordi jeg vet at det blir lettere for de som kommer etter, tilføyer hun.

Idrettsprofilen påpeker at samfunnet utvikler seg hvert år og at vi hele tiden kommer litt nærmere aksept og åpenhet. Hun blir møtt med stor applaus og oppmuntrende nikk fra salen.

– Da må man våkne

Programleder Stian Blipp poengterer hvordan homohets og rasisme har preget nyhetsbildet i idrettsnorge denne uken, og spør Skarstein hva det sier om idretten.

– Er det noe man kan forvente noe av, så er det idretten. Idretten er så synlig at der må man i hvert fall vise hva slags samfunn vi ønsker oss, sier Skarstein og legger til:

– Man har rom for å sørge for at det er så åpent og fritt som mulig. Men det skjer ikke av seg selv og det har vært en tregt løp og snur seg mot Bjarte Hjelmeland som også er gjest i studio.

Hjelmeland nikker enig og sier:

– Når kirken ligger foran idretten, da må man begynne å våkne.

KLART BUDSKAP: Birgit Skarstein snakker ut om utfordringene rundt det å være en forkjemper for et tolerant samfunn. Foto: Helene Kjærgaard / TV 2

Skarstein diskuterer også om machokulturen kan ha noe å si for hvorfor idretten henger etter. Hun understreker at hvordan man ordlegger seg har stor betydning.

– Det kan jo hende at det er litt sånn «tøff i trynet» holdninger, og det at det kanskje bare har hengt igjen ord. Altså ord betyr noe, hvordan vi snakker om ting. Jeg tenker at det er veldig viktig at man ikke lar skjellsord bare passere, sier Skarstein.

– Man må lage et miljø der det er åpenhet for «annerledeshet», tilføyer Hjelmeland.

