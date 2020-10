Jaktet ukjent drapsmann – så oppdaget Benjamin (27) noe i elva

MAJORSTUA (TV 2): I to døgn fulgte politiet blindspor etter det brutale drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) i Oslo. Benjamin Stendahls tips til politiet var med på å løse drapsgåten.

15. oktober 2018: Kvart over tolv på dagen får politiet melding om at Heikki Bjørklund Paltto er ranet og drept med 45 knivstikk i sin egen leilighet.

– Vi hadde ikke DNA, ikke fingeravtrykk, ingen vitner, ingen hadde observert gjerningsmannen på vei inn og ut av leiligheten, og vi hadde ikke overvåkningsvideo, forteller politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt.

Han fikk jobben med å lede politiets kommandosentral bestående av etterforskere, analytikere og jurister.

De hadde én jobb: Å fange den eller de som sto bak.

FIKK JOBBEN: Politiadvokat Christian Hatlo ledet politiets etterforskning. Foto: Lise Åserud / NTB

Så noe i elva

I to døgn jobbet politiet intenst uten å få et gjennombrudd, men så fikk de et interessant tips fra anleggsgartner Benjamin Stendahl (27).

Han jobbet med å restaurere broene langs Frognerelva, som ligger et kvarters gange fra åstedet på Majorstua.

OBSERVANT: Benjamin Stendahl (27) reagerte på innholdet i sekken. Foto: Kenneth Fossheim / TV 2

– Jeg la merke til at det lå en sekk i elva, så jeg vasset ut og hentet den. I sekken lå mange verdisaker, så jeg tenkte at det var tyvgods, forteller Stendahl, som kontaktet politiet, sier Stendahl, som tidligere har latt seg intervjue i VG.

VIKTIG BEVIS: Selve sekken, og dens innhold, satte politiet på spor av gjerningsmannen. Foto: Politiet

Da etterforskerne kom til stedet fant de ut at sekken tilhørte en av kameratene som bodde med avdøde Paltto i kollektivet. I sekken lå flere gjenstander, blant annet et pass, som hørte hjemme på åstedet.

– Det var da vi fikk gjennombruddet i saken, forteller politiadvokat Hatlo.

Fikk bilde av ham

Politiet fant et overvåkningskamera tilknyttet et garasjeanlegg på oversiden av elveløpet.

– Da fikk vi gjerningsmannen på tape for første gang. På bildene så vi at han gikk inn i kamera med noen gjenstander, før han forsvant ut av bildet. Deretter kom han inn i bildet igjen uten gjenstandene, forteller Hatlo.

FANT KLÆR: Politiet fant klær, blant annet en blodig genser, i søppelbøtta ved elva. Foto: Politiet

Politiet saumfarte stien langs elva. I en søppelbøtte fant de en genser. Den ble sendt til hurtiganalyse.

Genseren hadde Palttos blod på utsiden, mens på innsiden hadde den DNA fra en ukjent mann.

Nå nærmet politiet seg en løsning.

Tips om navngitte menn

I mellomtiden fortsatte de å analysere overvåkningsvideoer på Oslos vestkant. Den samme mannen fra videoen ved Frognerelva dukket opp på bilder fra Skøyen stasjon.

Der fikk politiet det første skarpe bildet av mannen de lette etter.

– Vi brukte mye energi på å analysere bildene, og vi kom frem til at dette var en mann vi i hvert fall ville snakke med. Først etterlyste vi ham internt i politiet, men det kom ingenting ut av det. Da valgte vi å offentliggjøre bildet i pressen. Det var ikke helt uproblematisk å gjøre det, sier Hatlo.

ETTERLYSNINGEN: Dette bildet tatt på Skøyen togstasjon ble publisert i norske medier. Foto: NTB / Politiet

– Hvorfor det?

– Da kommer det veldig mange tips som politiet må forholde seg til. Vi fikk flere tips om navngitte personer som skulle ligne på mannen vi etterlyste.

Hadde forlatt Norge

Fredag, fem dager etter drapet, fikk politiet svar på hvem sitt DNA de hadde funnet på innsiden av genseren.

TILFELDIG OFFER: Heikki Bjørklund Paltto (24) ble drept på Majorstua i oktober 2018. Foto: Privat

Det tilhørte svenske Makaveli Lindén.

– Da rettet vi kjapt en henvendelse til Sverige, og vi fikk kontakt med foreldrene hans. Vi fikk vite at han hadde vært innom Sverige, men deretter reist videre. Vi forsto også at han hadde forlatt Norge samme dag som drapet fant sted. Da lå vi langt etter, sier Hatlo.

Natt til lørdag, bare timer etter at politiet ble kjent hvem de lette etter, avhørte de kameraten til Lindén. Mens kameraten satt i avhør fikk han en melding fra den etterlyste svensken. Han sendte et bilde av seg selv med teksten «jag tar det lungt i belgien».

I Belgia ble 22-åringen anklaget for å ha drept en kvinne. Svensken har ikke latt seg avhøre i denne saken.

Tatt etter åtte døgn

Interpol var varslet om flyktende mannen, noe som innebar at han skulle pågripes umiddelbart dersom han ble stoppet av politiet.

TATT: Makaveli Lindén føres inn i tingretten i Dijon. Rundt seg har han maskerte politifolk. Foto: Dominique Trossat / AP

Etter åtte dager på flukt med tog gjennom Europa, ble Lindén pågrepet i den franske byen Dijon.

Noen dager senere dro norsk politi til Frankrike for å avhøre ham.

– Jeg trodde ikke at vi kom til å få en tilståelse, men det gjorde vi, forteller Hatlo, som var en del av den norske politidelegasjonen som dro til Frankrike.

LETTELSE: Politiinspektør Grete Lien Metlid og Christian Hatlo på pressekonferansen etter pågripelsen. Foto: Heiko Junge / NTB

I april i fjor ble Lindén utlevert til Norge. Denne uken har rettssaken mot ham pågått i Oslo tingrett.

Fredag la aktor Trude Antonsen ned påstand om at 22-åringen skal dømmes til tvungen psykisk helsevern. Forsvarer Øystein Storrvik er enig i det.

Meningsløst drap

Politiadvokat Hatlo forteller at de fryktet at Lindén kunne begå flere drap mens hans var frifot.

– Det var en grunn til at jakten var så intens som den var.

Han har ledet flere store etterforskninger, blant annet var han en av politiadvokatene i 22. juli-saken.

Likevel, sier han, er drapet på Majorstua er en sak han sent vil glemme.

– Det er flere ting som gjør denne saken spesiell. Det var et meningsløst og tilfeldig ran og drap av en person i hans egen leilighet. Det var ingen tilknytning mellom gjerningspersonen og offeret, og så forlot han Norge samme dag.

– Sånn sett var det en vanskelig sak, men jeg er glad for tipset fra gartneren, og jeg er fornøyd med den jobben vi gjorde i politiet, sier Hatlo.

Og gartneren? Han er glad for at tipset hans hjalp politiet.

– Jeg ante ikke at det hadde så stor betydning, men jeg er glad for å ha hjulpet til, sier Benjamin Stendhal.