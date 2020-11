Lenge var 3-serie BMWs mest solgte modell. Om man ser på det historiske salget totalt, er den fortsatt det.

Men under lanseringen av forrige generasjon, gjorde BMW noe nytt. Stasjonsvogna og sedanen beholdt 3-serie-navnet – mens coupeen, cabrioleten og firedørscoupeen, Gran Coupe, ble kalt 4-serie.

For de som kjenner bakgrunnen for tallene i BMW-sortimentet, er det logisk. Partall betyr mer sporty og mindre praktisk. Oddetall er de romslige og mer komfortable modellene.

Den rykende ferske 4-serien som akkurat nå har funnet veien til Norge, er en av bilene som det ligger mye prestisje i at lever opp til partalls-benevnelsen. Det er en bil du først og fremst kjøper med følelser – ikke fornuft.

Spørsmålet er om den leverer nok følelser, til at du kan legge fornuften på hylla. Det er noe av det vi ønsker å finne ut av, den uken vi har testbilen til rådighet.

Nye 4-serie vakte stor oppsikt da den ble vist første gang

Fronten på nye 4-serie er ikke for alle. Her er det delte meninger ...

Den grillen

Men skal vi like godt starte med elefanten i rommet. Eller beveren, om du vil? Ja, vi snakker om grillen. Uansett om du synes den er vulgær, flott, stygg, tøff, latterlig – eller som Broom-journalist Mats Brustad, synes den får bilen til å se ut som en bever: Det er bare å bli vant til den.

BMW har gjort det klart de siste årene, at grillen, eller nyrene som man ofte sier om BMW, skal være mer framtredende. Vi har alt sett det på 7-serie, X7 og X5.

Nå er tiden kommet for 4-serie til å vise sitt sanne- og nye ansikt.

Slik er fronten på forrige generasjon 4-serie.

Og her er fronten på dagens 3-serie.

Krangel

De nye grillene er kanskje det mest kontroversielle BMW har gjort siden de lanserte den coupeaktige SUVen X6. Den skapte også voldsomme reaksjoner.

I Broom-redaksjonen er meningene delte. Jeg liker 4-seriens nye front, fordi den ser bedre ut i virkeligheten enn på bilder. Særlig når grillen er uten krom, slik som på testbilen. Den gir bilen en veldig tydelig tilstedeværelse og skiller den tydelig fra 3-serie-halvbroren.

Brooms bilekspert, Benny Christensen, mener at den blir for brautende, stygg og fæl.

Når Broom-gjengen snakker om denne bilen, blir det ofte hete og høylytte meningsutvekslinger.

– Vi krangler ikke, vi bare diskuterer litt, som mine foreldre pleide å si når det gikk en kule varmt mellom de voksne i husstanden. Men ingen som ser oss i Broom krangle om grillen på en 4-serie, vil kjøpe den slags vrangforestillinger.

Gjør deg opp en mening

Det går ikke an å konkludere eller bli enige om noe, og siden Benny er størst og sterkest, er det som regel han som får siste ord.

Men siden det nå er jeg som sitter og hamrer på tastaturet, slår jeg et slag for den nye grillen. Se den i virkeligheten, før du gjør deg opp en mening.

Jeg innser at flertallet nok stemmer imot at den er kul. Men kanskje er det som en BMW-representant sa til meg på bilutstilling i Frankfurt, da jeg måpende så grillen for første gang.

– Slapp av, du blir vant med den – og etter hvert vil du like den.

Han hadde rett, når det gjaldt meg ...

(NB: I videovinduet øverst i artikkelen kan du se test av bilen – og høre Broom-gutta krangle så busta fyker om utseendet på grillen)

BMWs foreløpige toppmodell av 4-serie: M440i xDrive.

Hva er dette?

Testbilen er intet mindre enn den foreløpige toppmodellen M440i xDrive. Det er én av to biler som kommer til Norge i forbindelse med lanseringen. Den andre er 420d xDrive.

Prisene starter på 578.000 kroner for 420d xDrive, mens M440i xDrive starter på 889.000 kroner. Testbilen med alt utstyr, ender på 1.02.350 kroner.

Begge to er såkalte mildhybrider. Det innebærer at fossilmotoren jobber sammen med en liten elmotor på 11 hk – og får hjelp av et 48-voltsystem. Dette gjør at du sparer en del drivstoff.

Oppgitt forbruk på M440i xDrive er 0,76 l/mil ved blandet kjøring. Det er ikke bare godkjent, det er imponerende lavt.

Hjertet i testbilen er en særdeles velklingende rekkesekser på 3-liter. Sammen med den vesle elmotoren, yter den solid 374 hk og har et dreiemoment på 500 Nm.

Etter hvert kommer det flere varianter av 4-serie. Cabriolet er på plass før sommeren – og firedørscoupeen Gran Coupe kommer også. Men ingen av disse blir tilgjengelig som ladbar hybrid, slik som 3-serie.

Til gjengjeld kommer 4-serie som ren elbil! i4 blir naturligvis høyaktuell i Norge.

Bakfra er det langt mindre kontroversielt. De nye baklyktene gjør at den får et mer påkostet utseende enn 3-serie.

Hvordan er den å kjøre?

På papiret ser det lovende ut. 50/50 vektfordeling, lavere tyngdepunkt enn både forrige generasjon 4-serie og dagens 3-serie, ny plattform, nye dempere spesielt tilpasset denne bilen og ikke minst økt sporvidde. Alt for å bedre kjøregleden. Blant standardutstyret i Norge er dessuten M Sport differensial og M Sport eksosanlegg.

Vi blir først overrasket over kjøreopplevelsen. Her sitter vi en todørs BMW – med en kraftig motor – men det føles ikke spesielt engasjerende. xDrive må ta en del av skylden for det. Den er rett og slett bare veldig effektiv og klinisk. Ingen dramatikk – ingen lekenhet.

Denne elektriske "armen" hjelper deg å få tak i sikkerhetsbeltet. Deilig!

Joda, bakhjulene blir prioritert, men den føles ikke som en bakhjulsdreven "morobil", likevel. Det har man tydeligvis valgt å spare til toppmodellen M3. Den blir jo for første gang levert med firehjulsdrift, med mulighet for ren bakhjulsdrift, når du ønsker det.

Selv når vi velger Sport Plus – der girkassen virkelig våkner til liv, og styring og understell er på sitt skarpeste, vil det liksom ikke ta av. Festen vi ønsker oss av en M-bil er ikke der.

Men vent litt. For bildet er ikke så unyansert. Det finnes en løsning. Den heter antispinn. Eller redusert antispinn, for å være med presis. Et lett trykk på ESP-knappen, og du får mer slingringsmonn. Bokstavelig talt. Da våkner bilen til liv!

Da merker du mye bedre hvordan kreftene i utgangspunktet sendes bakover. Da lar den hekken får slenge litt og du får kjenne på adrenalinet. Du kan styre den gjennom svingen med både rattet og gasspedalen. Sånn skal det være!

Den er dessuten lagt opp slik at den tillater en viss grad med lek. Først når den merker at sjåføren begynner å bli for høy på seg selv (jada, det kan fort skje!), så griper den inn og sier at nok er nok. Det er smart!

Så etter et litt dårlig førsteinntrykk, må vi si at brikkene faller mer på plass. Fortsatt ikke så leken som for eksempel en M2, men akkurat det handler om mer enn firehjulsdrift. M440i xDrive er nemlig en ganske stor bil: 477 cm lang (12,8 cm lengre enn forgjengeren) – og har en egenvekt på 1.750 kg. Det merkes, naturligvis.

Bagasjerommet er romslig nok for denne typen bil. PS: Nei det er ikke en pute som ligger der, men trekket til bilen.

Nå har vi brukt mye plass på å snakke om hvordan den er å kjøre aktivt.

Men der den virkelig skinner, er når den kan være en langtur- og hverdagsbil. Der er den nemlig utsøkt! Komforten er suveren, lyddempingen ypperlig, samtidig som du har mye krefter å rutte med og girkassen jobber sømløst. Selv med det sporty understellet, blir det ikke for hardt. Bare i dype og brå hull i veien, smeller det litt urovekkende i demperne.

Den er på sett og vis nærmere storebror 8-serie, enn lillebror 2-serie. En GT-bil, mer enn en morobil.

Det skal nevnes at testbilen naturlig nok har vinterdekk, og at det er med å påvirke kjøreopplevelsen noe ...

Hvordan er plassen?

En fordel med å vokse i alle retninger, er vanligvis bedre plass. I 4-serie har det imidlertid ikke skjedd dramatisk ting her. Den er mer romslig foran, men det var ikke noe problem tidligere heller.

I baksetet er det fullt mulig å sitte for voksne personer. Takhøyden er en større utfordring enn beinplassen. Men slik var det i forrige generasjon, også. Inngangen til baksetet er litt klønete og tar tid, fordi forsetet skal flytte seg elektrisk framover. Vel inne, har imidlertid baksetepassasjerene tilgang til både USB-kontakter, koppholdere og oppbevaringsrom.

Bagasjerommet er mer eller mindre nøyaktig like stort som før. Faktisk er det 5 liter mindre. 440 liter nå – mot 445 liter tidligere. Men det er uansett tilstrekkelig for denne typen bil. BMW har dessuten gjort jobben skikkelig, med både skiluke og tredelt rygg på baksetet.

I tillegg kan du trekke tilhenger. 1,8 tonn har du lov å hekte på. Det er 100 kilo mer enn forgjengeren. 75 kg taklast er også lov.

Kort fortalt: Du kjøper ikke en Coupe på grunn av plassen. Men for to personer fungerer dette ypperlig.

Mer elegant enn brutal fra siden. Linjene er tidløse – dette kan BMW.

Finest utenpå eller inni?

Debatten om grillen har vi allerede tatt for oss. Men det er selvsagt mer å snakke om på utvendig design. Hele fronten har fått mer særpreg, sammenlignet med 3-serie. Mer aggressiv og profilert - særlig med M-pakken på plass, blir det sportslig.

Profilen har imidlertid myke hofter og linjer – som gir den en eleganse.

Det bakre sidevinduet og taklinjen minner veldig om Audi A5. Her har BMW ikke brukt den velkjente Hoffmeister-knekken (der slutten av bakvinduet er vinklet skrått framover), som de er kjent for på mange andre av sine modeller.

Bakfra er det de nye lyktene som er det mest vellykkede designelementet. De er lekre og sporty i utformingen. Også her gir den 4-serie en høyere følelse av eksklusivitet, enn 3-serie.

Hekken er helt ny. M440i xDrive ser akkurat passe barsk ut - med en liten leppe på koffertlokket, kraftige profiler på hver side av bakfangeren og et kraftig eksosrør på hver side av diffusoren.

Mens eksteriøret har fått en god porsjon ekstra særpreg, er interiøret mer eller mindre prikk likt 3-serie. Det er i utgangspunktet positivt. For dette er virkelig helt i toppsjiktet hva gjelder opplevd kvalitet og brukervennlighet. Sammenlignet med forgjengeren, er det et langt steg videre.

Men noen grep kunne man kanskje gjort, for at 4-serie skal skille seg litt ut her, også.

Og èn liten detalj kunne vi ønsket oss tilbake slik det var før. I nye 3- og 4-serie er det nemlig en knapp for hvert kjøreprogram. Totalt fire stykker. Det gjør det litt mer kronglete å finne riktig valg. Tidligere var det to knapper du kunne bla gjennom de ulike programmene med. Mer trafikksikkert og mindre knapper.

De digitale instrumentene er heller ingenting å skryte av. Vi skulle ønske BMW gjorde noe med disse, snart. Helst i går.

Ellers har vi fortsatt sansen for at du kan styre en del funksjoner ved å gestikulere.

Baksetene kan faktisk brukes av voksne. Takhøyden er en større utfordring enn benplass.

Går den bra?

Forrige generasjon M440i xDrive var ingen sinke. Men den nye er mye raskere! På alt annet enn tørr asfalt, vil den til og med slå forrige generasjon M4 ut av lyskrysset, takket være det effektive xDrive-systemet.

0-100 km/t tar kun 4,5 sekunder. Men den føles tidvis enda raskere enn det. Særlig når girkassen står i sport, blir det virkelig moro. Sport Plus-programmet gjør at den holder veldig lenge på girene og ligger på høyt turtall hele tiden. Masete ved vanlig kjøring – moro når du skal herje litt.

En fordel med høyt turtall, er for øvrig at du får nyte lyden av motoren. Akkurat det er nesten en liten sensasjon. For moderne biler i EU-land har så strenge begrensninger i forhold til lyd, at det er ikke morsomt en gang.

Men i M440i xDrive har man klart kunststykket å finne akkurat passe mengde grov brumming, uten å overstige desibel-nivået de sarte ørene til EU-politikerne kan leve med.

Sammen med M850i xDrive, synes vi rett og slett dette er den mest velklingende modellen fra BMW, akkurat nå. Litt artig at det er fra en motor med seks sylindre i rekke, som BMW jo er kjent for.

Vent litt! Er ikke dette en 3-serie. Neida, det er bare prikk likt. Eneste forskjellen er utformingen rundt armlenet og plassering av knappene som hever og senker vinduene og justere speilene.

… og konklusjonen er?

800.000 eksemplarer ble solgt av forrige generasjon 4-serie. Det er ingen tvil om at dette er en viktig modell for BMW. Den nye generasjonen bærer preg av at den skal heises ytterligere i status. Den er blitt mer jålete. Mer særegen. Mer komfortabel. Mer luksuriøs. Samtidig kan du lokke fram lekenheten, også. Det siste er viktig i en slik bil.

M440i xDrive er en ypperlig cruiser som kan brukes til hverdags og på langtur – og likevel leken om du vil ut å bare nyte en kjøretur på svingete småveier. Det er en multikunstner vi ikke tror mange matcher. Er det egentlig noen?

BMW M440i xDrive Motor: 3-liter, R6 Effekt: 374 hk / 500 Nm 0-100 km/t: 4,5 sek. Forbruk: 0,76 l/mil Toppfart: 250 km/t Bagasjerom: 445 liter Lengde x bredde x høyde: 477 x 208 x 139 cm Vekt: 1.740 kg Pris: Fra 889.000 kroner Pris testbil: 1.020.530 kroner

