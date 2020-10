Piqué: – Alt er for sjokkerende. Hva er det som skjer?

Det er i et intervju med den spanske avisen La Vanguardia at Gerard Piqúe letter på sløret om hva han synes om det som har skjedd, og skjer, i Barcelona. Blant annet tok han opp situasjonen da Lionel Messi var nære å forlate Camp Nou i august.

– Som klubbpresident ville jeg håndtert det annerledes. Jeg ba Leo om å holde ut. Jeg hadde ikke så mye kontakt med ham i løpet av de dagene der, fordi det var en personlig avgjørelse for ham å ta, forteller Piqué og legger til:

– Jeg spurte meg selv hvordan det er mulig at historiens beste spiller, som vi har vært så heldige å få ha, våknet opp en dag og sendte et dokument til klubben fordi han føler at de ikke hører på ham? Jeg tenkte at alt er for sjokkerende. Hva er det som skjer?

– Leo fortjener alt. Det nye stadionet burde bære hans navn øverst, så sponsorens sitt under. Vi må ta vare på våre storheter, ikke bryte dem ned. Det hele gjør meg nervøs, understreker 33-åringen.

– Det er noe som blir dårlig håndtert her

Piqué stiller også spørsmål ved hvorfor så mange klubblegender ikke lenger er å se på Camp Nou.

– Det overrasker meg at folk som Pep, Xavi eller Valdés ikke er i klubben. Det er noe som blir dårlig håndtert her. Du må beholde slike mennesker. De er en del av klubbens historie og det er de som har gjort klubben til det den er.

Det var etter 2-8-tapet for Bayern München at kritikken fra Messi mot Barcelona virkelig tok seg opp.

– Når du taper for Bayern på den måten, er det fordi du forsømmer rutinen og slikt skjer ikke over natten. Vi måtte se hva som var best for klubben og det var mange som krevde alvorlige endringer. Det er sant at noen endringer har skjedd, men kanskje bør ikke alt skje på en gang. Men det er verdt å merke seg at det er en del ting som blir gjort annerledes nå, forklarer Piqué.

Storkamp

Lørdag er det klart for storkampen Barcelona mot Real Madrid. Mens Madrid-klubben ligger på tredjeplass i La Liga, ett poeng bak ligaleder Real Sociedad med en kamp mindre spilt, befinner Barcelona seg på en niendeplass. Fire poeng bak tabelltoppen.

– Vi kan endre situasjonen sammen. Planen vår er å endre kursen etter to tap. Fotball er vakkert fordi det kommer vanskelige tider, og det er da karakter og kvalitet må skinne igjennom, sier Zinedine Zidane på fredagens pressekonferanse.

Han er ikke overrasket over at hans fremtid i klubben igjen er blitt et tema.

– Slik var det i fjor også. Det endrer seg ikke. Det eneste jeg ønsker er å gi alt og stå på 100 prosent. Det er ikke noe mer å si enn det, sir Zidane.