Fant millionsum, eksplosiver og våpen i varebil – tror 19-åring ville drepe Biden

Men til tross for funnene er det et annet beslag han per nå er siktet for.

Det var en urovekkende syn som møtte en politipatrulje som sjekket ut en hvit varebil på en parkeringsplass i byen Kannapolis i den amerikanske delstaten North Carolina 28. mai i år.

Da de kikket inn vinduene så de store mengder våpen og ammunisjon, skriver Washington Post. Det var ansatte ved banken Fifth Third Bank som varslet om varebilen, som de mente hadde stått forlatt over lengre tid.

FANT FLUKTPLANER: Ifølge politiet ble det funnet en canadisk leiekontrakt og flyttekommunikasjon med en canadisk advokat under etterforskningen. Foto: Kannapolis Police Department

– Føderale agenter ble tilkalt mens de ventet på at den mistenkte skulle returnere, sier politisjef Terry Spry til TV-kanalen WBTV.

19-åringen Alexander Hillel Treisman, som kort tid etter ble pågrepet, er senere blitt siktet, men ifølge ABC News og Washington Post ikke for det spesielle funnet i bilen. Under den påfølgende ransakelsen fant politiet en større mengder overgrepsmateriale mot barn.

Spøkte om å drepe Biden

Samtidig brukes våpenfunnet og de mistenkte terrorplanene hans som argument av dommeren for at han ikke bør slippe ut av fengsel. FBIs Joint Terrorism Task Force har også vært involvert i saken, ifølge WBTV.

Ifølge påtalemyndigheten begynte 19-åringen allerede i mars i år, da det ble klart at tidligere visepresident Joe Biden trolig ville bli demokratenes presidentkandidat (noe han senere også ble), drapsplaner mot politikeren.

– Skulle jeg drept Joe Biden? skrev han som tekst i et meme han publiserte på nett i april, skriver Washington Post.

Den trusselen mener påtalemyndigheten var reel, og argumenterer med at han siden tok en rekke mistenkelige grep. Deriblant valgte han å:

Søke opp Bidens hjemmeadresse.

Søke opp såkalte «night-vision goggles», briller som lar en se i mørket.

Kjøpte inn en AR-15-rifle.

Besøkte en av hurtigmatkjeden Wendys restauranter kort vei unna Bidens hjem i delstaetn Delaware.

Skrive en sjekkliste, der «execute», som kan oversettes til utføre eller henrette på norsk, var skrevet.

Da han ble pågrepet var det ifølge politiet fire rifler, et håndvåpen, eksplosiver og bøker om bombelaging i varebilen hans. I tillegg fant de 509.000 dollar i sedler (tilsvarer rundt 4,7 millioner kroner), penger som trolig er arv han har mottatt.

Har syndrom

Myndighetene oppdaget også at han hadde over 6.700 bilder og over 1200 videoer som viser overgrep mot barn. Ifølge Washington Post har 19-åringen nektet straffskyld på dette punktet.

Ifølge ABC News har 19-åringen ikke vært dømt tidligere. I et dokument opplyser advokaten hans at klienten hans har Asperger syndrom.

ABC News skriver at det er uklart hvorfor 19-åringen kun er siktet for besittelsen av overgrepsmateriale, men skriver at statsadvokaten hittil ikke har besvart deres henvendelser.Heller ikke 19-åringens advokat har kommentert saken.