Tok et valg som endret alt: – Ga meg tro på fremtiden

Stang var Høyre-ordfører i Oslo fra 2007 til 2015. Ved valget i 2011 fikk han flest personstemmer av alle politikere i landet.

– Jeg savner det å kunne være med å bestemme. Det å se at det du bestemmer blir gjennomført, er veldig moro for en politiker. Men det var et ganske hardt kjør også, så alt til sin tid, sier Stang i TV 2-programmet Presseklubben.

– Var mye alene

Stang er sønn av skuespiller Wenche Foss. Han har vært åpen om at barndommen hans var spesiell.

– Utfordringen hos oss var at mor var drivende god til det hun gjorde. Og så ble det lite tid til å være mor. Og det snakket vi mye om etter hvert.

– Og jeg er litt bekymret for de familiene i dag hvor både mor og far skal gjøre suksess i tillegg til å ha barn. For det er krevende å få dette til å gå opp.

For i barndomshjemmet til Stang var det ofte ensomt.

– Ja, jeg var mye alene. Og det var mye barnepiker. Far reiste mye, og mor jobbet og jobbet og jobbet. Jeg respekterer at hun jobbet, fordi hun var så god, men det er klart at det går jo utover familielivet. Og når du er for mye alene som barn, så blir det et savn at noen tar vare på deg.

Tok en spesiell avgjørelse

I 2010 giftet han seg med Høyre-politiker Catharina Munthe. Stang har to voksne barn fra tidligere. Munthe hadde ikke et sterkt ønske om egne barn. Da tok de en helt spesiell avgjørelse.

– Min kone, skjønne Catharina, mente at det er nok barn i verden – og at det er veldig mange barn som ikke har det bra. Så vi bestemte oss da for å se på muligheten for å bli fosterforeldre.

De meldte seg på kurs for fosterforeldre og fikk vite at det til enhver tid er en kø på 400 barn i Norge som trenger et fosterhjem. Da ble de enda sikrere på valget sitt.

– Det er flott at vi engasjerer oss for barn rundt omkring i verden, men bare i Norge er det 400 barn som trenger oss.

– En berikelse

Like etter fikk de spørsmål om å ta imot ei jente; Amanda-Sofie på syv år.

NY FAMILIE: Amanda-Sofie er en stor berikelse i livet, forteller eks-ordfører Fabian Stang. Foto: Privat

– Nå har hun vært en del av vår familie i fem år. Hun har vært en stor berikelse for oss. Hun har gitt meg en tro på fremtiden. Når man har levd en stund, så blir man litt skeptisk til hvordan dette samfunnet skal utvikle seg.

Stang forteller at hans egen barndom har hatt betydning for hvordan han selv er som far.

– Jeg ville jo aldri tenkt på å la jenta vår være alene. Hun er er jo 12 år, men det går ikke mange timer hvor hun er alene, før jeg kjenner uro.

– Og at både Catharina og Amanda-Sofie er der for meg, betyr mye. Jeg kjenner nok mer på det enn mange andre fordi jeg var så mye alene som liten. Så vi gjør det vi kan for at Amanda-Sofie skal bli trygg fremover. Og så er det jo ikke sånn at vi eier henne. Hun eier oss til evig tid, men vi har bare henne til låns.

Bestemor

Hele Norges Wenche Foss døde i 2011, 93 år gammel.

– Hva tror du din mor ville sagt hvis hun satt og tittet ned på deg og Amanda-Sofie i dag?

– Hvis hun hadde sittet oppe på en sky hvor det var lekebutikk og klesbutikk for småjenter, så tror jeg vi måtte kjøpt en vesentlig større leilighet. Jeg tror hun veldig gjerne ville møtt henne.

– Hva slags bestemor ville hun vært?

– Ubrukelig! Men entusiastisk, ler han.

