Disse tiltakene mener ekspertene at Erna bør innføre

Smitten øker i Norge, og fredag er det registrert 270 nye smittetilfeller. Det er smittetall som forekom daglig i marsdagene da regjeringen innførte de strengeste tiltakene som er innført i Norge i fredstid.

Erna Solberg varslet fredag at regjeringen vil komme med nye koronatiltak neste uke. Statsministeren ønsket ikke å si hva slags tiltak det vil bli snakk om, men Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å komme med en anbefaling.

Begrense importsmitte

TV 2 har ringt tre smittevernseksperter utenfor FHI og Helsedirektoratet for å høre hva de mener landet bør gjøre for å forsikre oss mot at vi får et stort smitteutbrudd slik vi har sett i andre land i Europa.

Ekspertene er spesielt samstemte på ett punkt: Norge må innføre strengere tiltak for å begrense importsmitte.

I dag har arbeidspendlere dispensesjon til å jobbe i Norge så fremt man har avlagt en negativ koronatest.

Bjørg Marit Andersen er tidligere overlege og smittevernsekspert ved Oslo universitetssykehus. Hun sier at mange av klaseutbruddene vi ser i dag skyldes nettopp importsmitte fra land som Polen. Der har de langt høyere smittetall enn i Norge, samtidig som det er mange som kommer fra Polen til Norge for å jobbe.

Andersen foreslår at arbeidsinnvandrere må avlegge to negative tester før de får omgås andre, friske.

Hun får støtte av som er Ørjan Olsvik som er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø. Han har også tidligere jobbet i det amerikanske Center for Disease Control.

Olsvik mener arbeidspendlere fra høysmitte land som avlegger en negativ test når de ankommer landet, må gå i karantene i minst tre dager før de testes på nytt. Om den andre testen er negativ vil de kunne slippe ut blant friske.

Også Siri Forsmo støtter opp om tiltaket mot importsmitte. Hun er leder for institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

– Et negativt prøvesvar er nok ikke nok fordi prøvene ikke er 100 prosent til å stole på. Det er ikke sikkert man har hatt symptomer lenge nok, sier hun.

Gå tilbake til tometersregelen

Etter at regjeringen innledningsvis innførte en tometersregel ble denne redusert til én meter sent i april.

Andersen er kritisk til dette, og mener enmetersregelen er både utydelig og ikke tilstrekkelig. Nå mener hun vi må tilbake til tometersregelen.

– Folk ler av enmetersregelen, og man skjønner den ikke. Er det en meter mellom nesetippen, skulderen, og gjelder en meter når man hilser med albuen?, spør hun.

Olsvik tror ikke det er en dum idé, og sier at tometersregelen var god fordi den ga en slags buffer.

– Når man er innenfor én meter går det ikke et radarsignal. Det er ikke lett å vite hvor mye é meter er. Så hvis det er mulig, så vil jeg anbefale å øke avstanden.

Olsvik viser til at sjansen for å bli smittet av noen som er smittebærer når man holder én meters av stand, matematisk er ca åtte ganger høyere enn om man holder to meters avstand.

Siri Forsmo sier derimot at dette godt kan være effektivt, men at det kan koste mer enn det smaker.

– Det man vet er at jo lenger avstand jo bedre. Men det er noe med hva som er praktisk mulig hvis vi skal holde landet åpent. Det er ikke sikkert smitten synker så mye ved å øke fra en til to meter at det lønner seg, sier hun.

Mer munnbind - mindre uteliv

Bjrøg Marit Andersen er også svært bekymret fordi hun mener luftsmitte er et problem som ikke bekjempes tilstrekkelig.

– Når man sitter på dårlig ventilerte barer eller restauranter så holder det ikke med én meter. Vi må tilbake på to. Før man tar hensyn til det, tror jeg ikke man vil få noen særlig nedgang, sier Andersen.

Både hun og Olsvik mener vi bør ha langt mer utbredt bruk av munnbind.

– For eksempel når man er på kjøpesenter eller andre steder der man ikke vet hvem man omgås og puster inn den samme luften, sier Olsvik

På kollektivtransport mener han at vi med nåværende smitteøkning burde munnbind være et absolutt krav.

– Man burde ikke bli sluppet på bussen uten munnbind.