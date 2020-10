Kjøpte luksusveske til 23.500 - så kom sjokkbeskjeden

Mia Hærum (22) trodde hun gjorde alt rett da hun kjøpte en brukt Chanel-veske til 23.500. Først etter flere måneders bruk gikk det opp for henne hvor mye penger hun hadde tapt.

– Det er syke priser å tenke på, for en slik gjenstand, men jeg ser på det delvis som en hobby, men også som et investeringsprosjekt, sier Mia Hærum til TV 2.

TV 2 møter den 22 år gamle økonomi- og matematikk-studenten i leiligheten hennes i Oslo. Her viser hun lidenskapelig frem sin hobby: Designervesker.

– Dette er den mest ettertraktede vesken i verken, en Hermes Birkin. Den betalte jeg 110.000 kroner for ferdig inntollet.

– Og så har jeg to stykker av de, ler Hærum - før hun legger fingeren til munnen og sier - hysj.

Ekte vare er prinsipp

Hærum forteller at hun var tidlig i tenårene da interessen for de store designermerkene oppstod. Siden da har hun spart i flere år for å realisere drømmen om å eie noen av de mest ettertraktede veskene i verden.

Hun presiserer at det ikke bare er en hobby, men også en investering.

– De største motehusene som Hermes og Chanel og enkelt produkter fra Louis Vuitton stiger jo i verdi hvert eneste år. Istedenfor å investere i aksjer, så har jeg litt moro med det underveis, smiler Hærum.

Alt det du har her, er det ekte?

– Ja, det er det. Jeg har kvitteringer, jeg har sertifikater og jeg vet hvor det er kjøpt, forteller Hærum

– Jeg vet jo veldig godt at "replicabransjen" kan støtte uærlige og forferdelige handlinger, som for eksempel terror. I tillegg til at ved å kjøpe ekte produkter hvor man er garantert at arbeiderne som har produsert varene ikke er underbetalte, det er ikke barnearbeid. Så det synes jeg det er veldig viktig å tenke på.

Hvor god er du til å gjenkjenne falske produkter da?

– Tydeligvis ikke like god som jeg trodde, sier Hærum.

Et «kupp»

Da drømmevesken fra Chanel dukket opp til salgs på Finn.no i fjor slo hun til.

– Jeg synes den så fantastisk ut. Denne type vesken var en jeg hadde ønsket meg i veldig mange år, forteller Hærum som forteller at hun møtte selgeren i Oslo sentrum for å gjennomføre handelen.

– Når man står på stedet og ikke klarer å se om den er fake, så…

– Man er jo litt spent da, veldig fornøyd, når man føler at man har fått tak i et kupp. Så jeg vippset pengene da, på stedet, forteller Hærum.

– Hvor mye?

– 23.500. Det er jo en pris som tilsier at den må være ekte, sier Hærum.

Klarer du å se forskjell? Se den falske vesken i bildekarusellen under.

«Super fakes»

Etter å ha hatt vesken i bruk seks måneder kom behovet for å kjøpe noe nytt. Mia la da Chanel-vesken ut for salg. Da fikk hun flere meldinger om at vesken var falsk.

–Jeg ble jo litt fornærmet, for jeg hadde full tro på at den var ekte. Jeg tenkte: “Hvordan kan du si noe sånt?”. Men så var det flere enn èn som sa dette til meg, og da måtte jeg jo gjøre mer undersøkelse selv.

Mia sendte inn bilder av vesken til et selskap i London som spesialiserer seg på å avsløre om luksusvarer er ekte eller falske.

–De sa også at den var fake.

–Jeg tenkte at; “Nå har jeg tapt ekstremt mye penger, som jeg ikke har råd til å tape”, forteller Hærum.

En lang kamp

I ni måneder kranglet Mia frem og tilbake med selgeren om å få hevet kjøpet. Selgeren kom ifølge Hærum med flere motstridende historier til veskens opphav, og hvorvidt den var ekte.

Så ble det stille fra selgeren.

I en lang periode ringte hun selgeren mange ganger om dagen. Uten svar.

– Jeg ser på meg selv som en standhaftig person. For selgeren er jeg sikkert en «seig jævel», sier Mia med et skjevt smil.

Før sommeren klarte hun til slutt i få til en enighet med selgeren, men så ble det stille igjen.

Til slutt så hun ikke noen annen løsning enn å kontakte advokat.

Bedrageri

– Etter min oppfatning er det Mia opplevd et bedrageri. Hun har blitt presentert for et produkt som skulle være ekte,- og som viser seg å være falsk, sier Trygve M. Gravdahl i Ræder.

Han forteller at forbruker stiller ganske svakt dersom man skulle oppleve å bli lurt.

– Da er man i praksis i en veldig vanskelig situasjon når man skal forfølge det og selgeren ikke ønsker å medvirke til dette, sier Gravdahl.

Mia Hærum vil tenke seg om to ganger neste gang hun skal kjøpe en veske. Hun synes det er trist at man skal måtte mistenke folk for å ville svindle deg.

– Jeg har lært på den harde måten. I fremtiden skal jeg være veldig veldig forsiktig, med den jeg velger å utføre en handel med, sier Mia.

– Er det lett å bli lurt?

– Absolutt. Hvis noen ønsker på svindle deg, så klarer de det. Det har jeg full tro på, og ut ifra erfaring, så vet jeg det.

– Det viser jo at det er mye falske, og veldig gode forfalskninger på bruktmarkedet i Norge. Dessverre så er det lett å bli svindlet, sier Hærum.