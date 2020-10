Slik hedrer Camilla Herrem sin avdøde far

Etter 11 år som proff i inn og utland, flyttet Camilla Herrem hjem til Sola for å være nærmere familien, sommeren 2017.

Kort tid etter hun fikk sønnen Theo, skjedde det noe som snudde opp ned på alt i familien Herrem.

– Da var det sånn at min far, han døde av hjertestans. Så det var veldig kaotisk, der jeg ble ringt opp av mor, litt over halv ti om kvelden. Hun sa bare at far hadde fått hjertestans, forteller håndball-proffen, og fortsetter:

– Da jeg kom inn der så jeg at ambulansen hadde kommet og at de hadde startet med gjenopplivning. Jeg kom inn i panikk, kan du vel si. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre eller hvor jeg skulle gjøre av meg og jeg har aldri følt meg så hjelpeløs i mitt liv.

Spesielt bånd

Herrem debutert på landslaget som 19 åring, og har så langt imponerende sju gull, to sølv og to bronse fra internasjonale mesterskap som OL, VM og EM.

Hun er fortsatt en av våre aller beste håndballspillere, og i boka «Camilla uten filter» åpner hun opp om både triumfer og tap. Blant annet skriver hun om tatoveringen på hennes venstre underarm som er tilegnet faren, hvor det står:

«Bare lukk øynene, i hjertet finner jeg deg alltid».

– Meg og han hadde jo et veldig spesielt bånd. Han var med meg på alt som det går an å være med på, sier hun til Helene og Stian.

Tatoveringen er veldig viktig for idretts-profilen. Hun forteller at den er et symbol på hvordan hun alltid kunne finne faren blant publikum da hun spilte kamp.

– Da jeg skulle spille kamp så var han jo med i alle mesterskap, mor og far var der hele tiden. Da var det litt sånn at det kunne være så mange tilskuere som helst, men jeg klarte alltid å finne ut hvor de satt og når jeg så at de satt der så klarte jeg å senke skuldrene litt og vite at: «okei, dette går fint», sier Herrem.

Gifteringen til Carl Otto har håndballstjernen fått og hun knytter den rundt venstre sko før hver kamp og når nasjonalsangen spilles, lukker Herrem øynene ser han for seg.

– Det er tøft å snakke om, jeg kjenner det, innrømmer hun.

Besøkte graven

I november i fjor åpnet Herrem opp om tapet av faren i et intervju med God kveld Norge. Da tok hun med seg Dorthe Skappel på besøk til farens grav.

– Det som var fint var at vi sa alltid «kjempe glad i deg» og sånne ting. Selv om han døde brått så er det ikke sånn at jeg føler at det var noe jeg burde sagt, sier hun til Dorthe i intervjuet.

Herrem besøker farens grav

