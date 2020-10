Brøt karantereglene - nå må hun i politiavhør

Ex on the Beach-deltaker Melina Johnsen (24) forteller at hun nå risikerer 20.000 kroner i bot etter at hun brøt karantenereglene tidligere i høst.

Isabelle Eriksen (24) hadde i dagens episode av «Realitypodden» besøk av reality-deltaker Melina Johnsen. Der forteller Johnsen åpenhjertig om en hendelse som skjedde tidligere i høst.

Johnsen kom nemlig hjem fra en ferie Dubai, og hadde misforstått karantenereglene. Istedenfor å sitte 10 dager i karantene, trodde hun at det kun var snakk om 48 timer.

Derfor dro hun ut for å spise lunsj sammen med en venninne.

I podkast-episoden spør Eriksen om dette får konsekvenser. Da svarer Johnsen at hun nå må i avhør med politiet, og at hun tror hun kommer til å få en bot på 20.000 kroner.

God kveld Norge har ikke lykkes i å få kontakt med Melina Johnsen for en kommentar.

BERGEN: Etter sin deltakelse i programmet vant hun klassen «beste deltaker» under Gullruten 2019. Foto: Marit Hommedal

Beste deltaker

Johnsen var med på første sesong av norske Ex on the Beach tilbake i 2018. Programmet ble spilt inn på Mauritius og er basert på det britiske programmet med samme navn.

Der ble hun spesielt husket for utsagnet «bitch, hør her» som stammer fra en krangel som fant sted i en av episodene. Hendelsen ble senere nominert til årets beste TV-øyeblikk.

Johnsen ga senere ut en sang med navnet «Bitch, hør her!».

I etterkant har 24-åringen vært med på kjendisversjonen av programmet 71 grader nord. I år dukket hun på nytt opp i Ex on the Beach. Dette var sesong tre, som denne gangen ble spilt inn i Brasil.