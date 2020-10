FHI: Det vi ser i Europa kan skje i Norge

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet sier at en ny bølge er helt klart i gang i store deler av Europa og sier at det også kan skje i Norge.

Regjeringen holdt fredag pressekonferanse om koronasitausjonen, og Erna Solberg varsler nye innstramminger som følge av at antallet innlagte og antall smittede stiger.

44 koronasmittede er innlagt på sykehus i Norge fredag. Det er det høyeste på fem måneder.

Det var ved midnatt natt til fredag registrert 17.233 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 270 meldte tilfeller siste døgn.

– I store del av Europa venter epidemien tilbake med stor styrke. Vi ser at stadig større storbyer som Brussel, Paris og Madrid melder om belastning på sykehusene og intensivavdelingen, og også flere dødsfall, sier Stoltenberg.

Direktøren sier at det er tydelig det som skjer i Europa.

– En ny bølge er helt klart i gang i store del av Europa. Flere land og regioner svarer med inngripende tiltak, sier Stoltenberg og fortsetter:

– Norge har ikke en ny nasjonal bølge nå, men det er helt klart at det vi ser i Europa innebærer at risikoen for at det kan skje er tydeligere og større.