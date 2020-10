NFF-Bjerketvedt: – Lagerbäcks oppgave å løse saken

Torsdag preget Sørloth-saken det norske nyhetsbildet på sportsfronten.

– Det er ingen heldig situasjon vi er kommet opp i. Den har fått mye oppmerksomhet som den type konflikter gjerne får, sier NFFs generalsekretær Bjerketvedt til NTB.

– Det er en diskusjon om innhold i samtaler. Det skal jeg ikke mene noe om. Jeg var ikke til stede og er mer opptatt av veien videre. Saken oppsto i landslagsmiljøet og må løses der. Lars (Lagerbäck) leder denne troppen og alt som har med A-landslaget å gjøre. Det er også han som har ansvaret for å fullføre prosesser og til slutt løse saken, fortsetter han.

Bjerketvedt henviser videre til at hans rolle som generalsekretær er å påse at det iverksettes tiltak og dialog. Dette er satt i gang allerede, hevder han.

– Det kommer et landslagsuttak mandag 2. november. Det er lite med tid fram til da?

– Det pågår prosesser nå og noen dager framover. Jeg har tro på at dette løser seg, sier Bjerketvedt.

Ikke uvanlig

Torsdag gikk Lagerbäck og NFF ut med en pressemelding etter at VG i noen dager hadde meldt om intern uro i landslagsmiljøet i etterkant av Serbia-kampen.

Senere torsdag kom Sørloth sterkt på banen med sin versjon overfor NTB. Den viste at partene har forskjellig syn på hvilke ord som falt under møtet etter Serbia-tapet.

– Vi får huske på at dette dreier seg om en prestasjonsgruppe som driver toppidrett. Det er ikke helt uvanlig at det oppstår diskusjoner og uenighet i det krevende landskapet mellom takhøyde for diskusjoner og meninger og en nødvendig lojalitet til gruppen, sier Bjerketvedt.

Sørloth stengte ikke døren for videre landslagsspill. Lagerbäck har heller ikke sagt at Sørloth ikke er aktuell for videre spill.

Norge møter Israel, Romania og Østerrike i november.

Tillit

Sørloth slo seg inn i startoppstillingen til Norge på bekostning av Joshua King tidligere i høst. Sammen med Erling Braut Haaland sto han for fire mål i 5-1-kampen mot Nord-Irland borte i september. Det gjorde at paret ble foretrukket mot Serbia i EM-omspillet (norsk tap 1-2 etter ekstraomganger) tidligere denne måneden.

Samme konstellasjon startet så mot Romania noen få dager senere. Der vant Norge 4-0 etter et hat trick av Haaland og en fulltreffer fra Sørloth.

Så ble Sørloth vraket mot Nord-Irland, men han kom inn for King i andreomgangen i 1-0-seieren.

