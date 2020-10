Solberg varsler nye tiltak neste uke

Neste uke kommer myndighetene til å innføre nye nasjonale tiltak som følge av at antallet innlagte og antallet smittede stiger.

– Det har gått fra vondt til verre, sier statsminister Erna Solberg om koronasituasjonen i Europa.

TV 2 erfarer at det ikke blir noen nye koronatiltak i dag, til tross for at antallet nye smittede i Norge er nesten på samme nivå som i mars.

– Jeg er bekymret, sier Solberg om antallet nye smittede og antall innleggelser i Norge.

– Jeg kommer med en instendig bønn: Hold meteren, vask hendene og vær hjemme når du er syk, sier hun.

– Vi kommer med nasjonale tiltak neste uke, sier hun.

