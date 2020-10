Slik rigger Ap seg før valget: Her er Støres nye stabs- og valgkampsjefer

Jonas Gahr Støre gjør endringer blant sine nærmeste rådgivere.

Siri Hytten er utpekt som ny stabssjef. Støre har nå 3,5 årsverk til egen disposisjon.

Støre sier endringen skjer for å «gi en klar arbeidsfordeling».

– Vi gjør det for å organisere hverdagen effektivt, fordele oppgaver på en god måte og dekke over et bredt arbeidsfelt der vi kan nå flest mulig i stortingsarbeidet og også ut mot parti og et stort reiseprogram. Mange ting skal koordineres og da trenger jeg en stabssjef som har oversikt og ryddighet til å sørge for at det henger sammen, sier Støre til TV 2.

– Hva har utfordringene vært?

– Det er mer basert på at vi går inn i den lange valgkampen. Vi må lære av tidligere valgkamper og få inn en god og effektiv samkjøring mellom partiorganisasjon og stortingsapparatet. Nå har jeg fordelt arbeid på folk jeg stoler på og som jobber godt sammen, som kan ta disse oppgavene. Noen oppgaver du vet om og noen oppgaver som kommer, sier Ap-lederen.

– Dele ansvaret tydeligere

Hytten er glad for den nye jobben.

- Jeg tenker at det er fint at vi deler ansvaret tydeligere og det er bra for meg og resten av teamet, både for arbeidsflyten og kontakten med resten av gruppa og partiet, sier Hytten til TV 2.

NÆR RÅDGIVER: Siri Hytten er en av de som oftest følger Støre på turer rundt i landet - hun har en fortid som journalist i NRK. Foto: Audun Braastad

– Så du blir ikke en «mektig edderkopp»?

– Ta bort edderkopp, sier Støre og ler.

Etter det TV 2 erfarer har partileder Støre også utpekt assisterende partisekretær Kristine Nordenson Kallset (42) til å lede partiets valgkamp neste år.

– Hun har veldig bred erfaring, har høy tillit og har vært leder av sekretariatet for partiprogrammet, sier Støre.

Partikontoret har ansvaret for den operative delen av valgkampen. Kallset ledet også lokalvalgkampen i 2019.

FÅR NY TILLIT: Assisterende partisekretær Kristine Nordenson Kallset (til høyre), her sammen med daværende ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun og Støre selv i Stavanger i juli i fjor. Foto: Carina Johansen / NTB

«Team Jonas»

Etter det TV 2 erfarer har flere sentrale personer uttrykt en misnøye med det de opplever som en for «flat struktur» uten en klar leder rundt Støre.

Planen er at det nå skal bli lettere for stortingsrepresentanter og organisasjonen å vite hvem de skal henvende seg til.

Sammen med Hytten er Tale Jordbakke (39) og Thomas Boe Hornburg (47) rådgivere for Ap-lederen på fulltid.

Jordbakke kom i februar fra stillingen som strategisk rådgiver i NHO. Hun har også tidligere vært ansatt ved Aps partikontor. Hornburg har en fortid i Venstre og kom fra jobben som politisk kommentator i Aftenposten. Han er Støres taleskriver.

I tillegg er Astrid Huitfeldt (43) i en delt stilling mellom å være rådgiver for Støre og nestleder i stortingssekretariatet. Huitfeldt er den av rådgiverne med lengst fartstid i partiet og AUF. Hun ble for første gang Støres rådgiver i 2011, da Ap-lederen var utenriksminister. En kilde omtaler Huitfeldt som Støres «øyne og øre» ut i organisasjonen og at hun leser grasrota i partiet bedre enn de aller fleste.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Jarle Roheim Håkonsen følger ofte Jonas Gahr Støre. Foto: Stian Lysberg Solum

Jarle Roheim Håkonsen (51) er også en av Støres nærmeste rådgivere. Den tidligere NRK-journalisten har stillingen som kommunikasjonssjef i stortingsgruppen, men jobber 50 prosent for Støre og 50 prosent for de andre representantene.

Sammen med Hytten, Jordbakke, Hornburg og Huitfeldt utgjør Håkonsen gruppen som internt i partiet omtales som «Team Jonas», som er en lignnede struktur som Høyre har hatt rundt partileder Erna Solberg med sitt «Team Erna».