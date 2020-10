Den danske bilskaperen Henrik Fisker har flere baller i luften akkurat nå. I januar viste han konseptbilen Fisker Ocean. Det er en relativt kompakt el-SUV – og konseptbilen var så godt som produksjonsklar.

Nå har Fisker sluppet et helt fersk teaser-bilde av den faktiske produksjonsmodellen. Den ser ut til å videreføre veldig mye av designet vi har fått se i konseptbilen.

Planen er at nykommeren skal vises på LA Autoshow i mai.

Dette kan gi en elbil-revolusjon

Opp- og nedturer

Den danske bildesigneren er kjent for å by på lekre linjer. Mange husker nok den hybride sportssedanen, Fisker Karma. Men han står også bak modeller som BMW Z8 og Aston Martin DB9. Så at han kan bildesign, er det ingen tvil om.

Men det gikk ikke så bra forrige gang han startet for seg selv og satset med Fisker Karma. Selskapet gikk til slutt konkurs.

Men Fisker gir seg ikke. Nå satser han på ren elbil – og den elegante linjeføringen er med videre. Kanskje vel så interessant er det å høre hva han sier om pris, rekkevidde, utstyr og ytelser.

Her er konseptbilen, som i stor grad skal fortelle oss hva vi har i vente på produksjonsmodellen. Det underbygges også av teaser-bildet øverst i denne artikkelen.

Helt ny plattform

Nylig fortalte Fisker at de har blitt enige om å bygge SUV-en Ocean hos Magna Steyer i Østerrike. De har allerede lang erfaring med å bygge biler. Totalt har de produsert 3,7 millioner kjøretøy, fordelt på over 30 modeller. Planen er at produksjonen av Fisker Ocean skal starte mot slutten av 2021.

Avtalen er selvsagt viktig for at det nye prosjektet til Fisker skal være mulig å realisere.

For oss som bor i Europa, er det gode nyheter at produksjonen skjer her.

Bilen får en helt ny og avansert plattform, av aluminium. Den skal, ifølge Fisker, frigjøre klasseledende plass, mulighet for tre seterader og ikke minst kunne brukes på flere framtidige modeller.

Under 400.000 kroner

Henrik Fisker har nylig opplyst at bilen skal ha en startpris på under 400.000 kroner. Samtidig får den rekkevidde på opptil 500 kilometer, takket være batteriet på 80 kWt. Det skal for øvrig kunne hurtiglades med opptil 150 kW.

I tillegg er det solcellepanel på taket. Det var det på Fisker Karma, også. Der hadde det som oppgave å drive klimaanlegget. På Ocean skal det gi ekstra rekkevidde.

Bagasjerommet blir også stort. Foreløpige tall indikerer 566 liter – som øker til 1.275 liter, når du legger ned ryggen på baksetene.

Tesla? Neida, dette er Fisker Ocean. Den kanskje viktigste forskjellen, er at Fisker har instrumenter plassert foran rattet.

Tesla-konkurrent

Ocean blir tilgjengelig med både to- og firehjulsdrift – og toppmodellen skal klare 0-100 km/t på bare 2,9 sekunder.

Alt dette tilsier at vi snakker om en Tesla Model Y-konkurrent. Sistnevnte kommer til det norske markedet neste år.

Men før Fiskers elektriske SUV kan bli en realitet, må det på plass avtaler med flere underleverandører. Det blir også viktig, for å kunne levere bilen til den prisen man har satt seg som mål.

Fisker har flere modeller på gang. Den røde sedanen til høyre, med relativt oppsiktsvekkende dører, skal etter planen få faststoffbatterier.

Faststoff-batterier

Kanskje husker du også at Henrik Fisker viste fram en annen elbil tilbake i 2017? Den heter Emotion. Og mens Ocean er en mer tradisjonell elbil, er Emotion framtidens elbil.

Her er planen etterhvert å benytte seg av faststoff-batterier. De har 2,5 ganger høyere energitetthet enn et vanlig litiumbatteri. Resultatet er rekkevidde på opptil 800 kilometer. I tillegg skal det være mulig å lade på, hold deg fast – ett minutt!

En annen viktig fordel for oss i Norge, er at faststoff-batteriene tåler temperatursvingninger bedre enn litium-batterier.

Men her skal det legges til at man mener disse batteriene fortsatt er noen år unna å treffe markedet. Så det er bare å smøre seg med tålmodighet ...

Planen er klasseledende plass og opptil tre seterader, i Fiske Ocean.

Video: Fisker Karma er død - men Karma Revero lever videre:

