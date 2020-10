– Jeg vil aldri tilgi mannen min for at han stemmer på Trump

– Jeg og mannen min har kranglet om valget og skreket mye til hverandre. Nå har det blitt så ille at han har flyttet ut, sier amerikanske Alissa Markovsky til TV 2.

Det er bare få dager igjen til USA-valget, og den harde valgkampen mellom Donald Trump og Joe Biden har skapt en enorm politisk splittelse, også i amerikanske familier. Mange har sluttet å snakke med sine nærmeste. Noen av dem er i med med å skille seg.

En av dem er 37 år gamle Alissa Markovsky, som bor i Florida. Hun har vært gift i syv år.

Alissa Markovsky har stemt via post, men hennes mann venter på å stemme på valgdagen. Foto: Privat

Hun hadde et lykkelig ekteskap, men det amerikanske presidentvalget har forandret forholdet betydelig.

– Mannen min stemte på Barack Obama i 2008. Etter å ha sett tv programmer som liker Trump, så begynte han å like Trump, sier hun.

Markovsky har allerede stemt på demokratenes kandidat Joe Biden, mens mannen hennes skal stemme på republikanernes kandidat, Donald Trump.

Politisk splittelse har ført til en økende spenning inn i familien, og kranglingen om politikk har blitt mer og mer vanlig.

–Vi har kranglet og skreket mye til hverandre. Nå har det blitt så ille at han flyttet ut. Det har gjort meg trist at vi har havnet her, sier hun til TV2.

De har vært separert i noen måneder, og de snakker heller ikke om å komme sammen igjen.

– Jeg tror ikke jeg vil kunne flytte fra USA dersom Trump vinner, men ingenting er umulig for meg, sier hun til slutt.

Alissas mann vil ikke kommentere på saken.

– Sluttet å snakke med moren

Stacy Sanders er også blant dem som stemmer på Biden. Hun er kontorsjef for en hovedentreprenør og bor i Florida.

46-åringen har vært gift med en amerikansk mann i fem år. Mannen hennes, Michael, har vært en republikaner i mange år, men dette var ikke noe problem for henne fram til Donald Trump ble president.

Nå er mange i hennes familie Trump-tilhengere. Mannen og moren hennes er bare to av dem.

Stacy Sanders har stemt på Biden. Foto: Privat

– I det siste har jeg kranglet mye med min mor. Den siste krangelen vi hadde handlet om protestene og til slutt sa jeg til henne, “Jeg beklager, men du er så full av hat", og nå har vi ikke snakket sammen på en stund.

Det verste for henne er at mannen hennes støtter Trump.

– Kranglingene våre begynner med å stille spørsmål om noe som har skjedd, eller jeg spør «hvordan i all verden kan du fortsatt støtte ham» også går det ikke bra videre. Det ender med en krangling der vi skriker hverandre veldig høyt, forteller hun til TV 2.

Mistet respekten

Den amerikanske kvinnen fortviler over at politikken har gått ut over ekteskapet.

– Det handler ikke lenger om politikk. Det handler om verdier. Hvis du og jeg ikke deler de samme verdiene, hvordan kan vi være gift? Jeg har også mistet all respekt for ham. Hvordan kan et ekteskap overleve slik? spør hun.

Sanders har to døtre, og nå føler Sanders seg trist, ensom, sint og bekymret for barnas fremtid.

Skal ikke tilgi mannen

– Jeg vil aldri tilgi Trump-tilhengere og skal huske hvordan de har gitt makt til ham. Det inkluderer mannen min. Jeg vet at ekteskapet vårt ikke kommer til å overleve dersom det blir et ny periode med Trump, sier hun.

Sanders sier hun følger nøye med på nyhetene, og leser mye. Ifølge henne er prossessen svært skjerpende, og valgprosessen har også vært veldig ødeleggende for andre forhold i hennes liv.

– Det er visse venner jeg ikke lenger snakker med, også prøver jeg å unngå familiesammenkomster av frykt for at politiske temaer vil komme opp, for jeg nekter å tie, sier hun.

Til slutt sier hun at Trump har forårsaket så mye splittelse og rasisme i landet, mener hun.

– Nå går landet vårt gjennom den mest splittede tiden i historien vår. Jeg kjenner igjen landet lenger. Dette er alt Trump har gjort, sier hun.

– Påvirket av falske nyheter

En annen amerikansk kvinne TV 2 har vært i kontakt med, ønsker ikke å si sitt ekte navn på grunn av datteren. Vi har valgt å kalle henne «Emma». Hun er en Trump-tilhenger, men hennes 13 gamle datter støtter Biden.

Emma understreker at Donald Trump er den beste presidenten landet har hatt fram til nå. Ifølge henne, har President Trump gjort sitt beste for å løfte landet opp, men samtaler om Trump fører til kranglinger i hennes hjem.

– Når vi snakker om Trump foran datteren min, blir hun ekstremt opprørt, forteller hun. Det blir en skrikende kamp, sier hun.

Emma tror datteren har rett til å si egen mening, men i fremtiden vil hun se løgnene om Trump.

Hun håper datteren slutter å lese falske nyheter om presidenten.

– Jeg har fortalt henne masse om hva Trump har gjort som i abort-saken, og viste henne noen bilder om hvordan abort foregår, men hun vil ikke tro. Det er masse falske nyheter nå, og datteren min blir påvirket av dem, sier hun.

Emma er bekymret over datteren. Hun tenker at datteren er deprimert, og de unge trenger psykologisk terapi på grunn av Biden-tilhengere, sier hun og legger til:

– Landet vårt har blitt ekstremt voldelig mot de som støtter Trump, håper at det det blir normaliseres etter valget.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazıcı, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.