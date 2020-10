Rashford hylles for utrettelig kamp for vanskeligstilte barn

Marcus Rashford nekter å gi opp etter at politikerne stemte ned et forslag om å forlenge ordningen med gratis mat for vanskeligstilte barn. Det har resultert i massiv støtte og at flere distrikter fortsetter med ordningen.

Det er ikke bare på fotballbanen Marcus Rashford (22) utretter store ting.

Manchester United-stjernen har siden koronapandemien brøt ut brukt sin posisjon og stemme til å tale vanskeligstilte barns sak, og bidro til at 1,3 millioner barn fikk gratis måltider i det som var en meget krevende tid.

Ordningen var forbeholdt familier med behov for hjelp og skulle bare vare under korona-nedstengingen i sommer. Rashford sitt engasjement sørget imidlertid for at regjeringen valgte å utvide tilbudet til barna som var avhengige av gratis skolemat ut sommeren.

Kampen har fortsatt, men denne uken fikk Rashford og hans støttespillere et skudd for baugen da myndighetene valgte å stemme ned et forslag om å utvide ordningen med gratis måltider i skoleferiene frem til påsken 2021.

– Ta til side all støyen, alle angrepene, all partipolitikken og la oss fokusere på virkeligheten. Et betydelig antall barn kommer til å gå i seng i kveld, ikke bare sultne, men med en følelse av at de ikke betyr noe som følger av kommentarene som er kommet i dag. Vi må stoppe med stigmatiseringen, dømmingen og fingerpekingen. Dette er ikke politikk, dette er menneskelighet, uttalte Rashford.

22-åringen var selv avhengig av gratis skolemat som ung gutt og har en underskriftskampanje gående som i skrivende stund har samlet over 470 000 underskrifter. På sin egen Twitter-konto har Rashford fredag delt en stor mengde innlegg fra folk og virksomheter rundt om i England som ønsker å bidra med gratis måltider til vanskeligstilte barn i kjølvannet av avgjørelsen til myndighetene.

Blown away by news of local businesses stepping up to fill the voucher scheme deficit during the October half term. Selflessness, kindness, togetherness, this is the England I know 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Add #ENDCHILDFOODPOVERTY to your tweets so I can track them. I will share as many as I can ♥️ — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) October 22, 2020

Flere distrikter fortsetter med ordningen

Borgermesterne i Liverpool og Stor-Manchester har opplyst at de, på tross av at vedtaket ble stemt ned, vil fortsette med ordningen.

– Vi har alle fått med oss kampanjen til Marcu Rashford, og meg og mine kolleger har vært veldig bekymret for at barn skal gå sultne i denne byen. I Liverpool lever 70 prosent av barna i fattigdom akkurat nå. Så i dag annonserer jeg at byrådet vil stå bak disse barna og fortsette med ordningen slik at 20.000 barn vil få den maten de så desperat trenger over juleferien, sier borgermester i Liverpool Mayor Anderson til Liverpool Echo.

I Løpet av fredag har flere distrikter og byråd meldt at de også vil fortsette med gratis måltider. Blant annet Knowsley, Birmingham, North Tyneside, Hackney, Kensington og Chelsea, Lambeth og Wigan.

Nå hylles Rashford for den utrettelige innsatsen og engasjementet for vanskeligstilte barn.

– Sjekk tidslinjen hans. Ekstraordinært fra en bemerkelsesverdig ung mann, skriver BBC-programleder og tidligere fotballspiller Gary Lineker på Twitter.

– Marcus Rashford viser i øyeblikket mer lederskap, empati og handling enn Boris Johnson har klart på ett år som statsminister. Hold det gående, skriver TV-personligheten Piers Morgan.

– Dersom du trenger en påminnelse på at landet vårt er langt bedre og mer generøst enn denne regjeringen, så kan du ta en titt på Twitter-feeden til Marcus Rashford, skriver London-borgermerster Sadiq Khan.

Marcus Rashford ble tildelt en MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) for sin innsats mot barnefattigdom under koronaperioden i starten av oktober.

