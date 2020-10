– De har ødelagt sin egen delstat

Bang, bang, bang!

– Nice baby, sier Josh Corbitt.

SKYTEBONANZA: De siste tiårene har villsvinsbestanden vokst kraftig i Texas. For å få bukt med problemet har selskapet Helibacon startet helikopterjakt for jaktglade. Foto: Fredrik Kalstveit.

Vi sitter i et helikopter som flyr lavt over bakken. Under oss beinflyr en flokk med villsvin. Konen til Josh, Kathryn Corbitt, peprer de firbeinte med skarpt.

En etter en faller villsvinene over ende i åkeren og et nytt magasin klikker på plass i automatvåpenet. Snart tar Josh også del i skytebonanzaen, og ekteparet gir seg ikke før siste flokkmedlem ligger igjen på bakken.

– Tøm magasinene, sier piloten Chase Roberts etterpå.

Han gjør en venstresving med helikopteret og styrer dem tilbake mot den skadeskutte flokken.

– Sørg for at de er hundre prosent døde. Vi vil ikke at de skal lide mer enn de trenger, oppfordrer han.

Ekteparet Corbitt lar seg ikke be to ganger.

Små soppskyer står i været mens nye skuddsalver hamrer gjennom den tidlige sørstatsmorgenen.

Helt Texas

Texas, USAs nest mest folkerike delstat, er i stor forandring.

De siste tiårene har villsvinsbestanden vokst kraftig og de firbeinte hordene er en trussel for både jordbruket og dyrefaunaen.

– Problemet med villsvin er mangefasettert, sier Chris Britt, som er grunnleggeren av helikopterjakt-operatøren Helibacon.

– Villsvinene gjør store ødeleggelser på avlingene til bøndene i Texas. Estimatene tilsier at det kan dreie seg om flere hundre millioner dollar årlig. I tillegg er bestanden en trussel mot andre dyrearter. Villsvinene bærer også flere sykdommer, blant annet svinetuberkolose, som de sprer til andre dyr. Vi må derfor holde bestanden i sjakk.

Britt sier at det ikke alltid er lett å jakte på villsvin fra bakken, ettersom de er kjappe til beins og styrter unna så snart de hører skudd.

– Dette har gjort at man har måttet være stadig mer kreative i møte med problemet, sier Britt.

Ekteparet Corbitt, som kommer fra Austin og nettopp har skutt villsvin fra lufta første gang, liker den kreative tilnærmingen til Helibacon.

– Vi gjør dette først og fremst fordi det er gøy, sier Kathryn Corbitt.

– Men det er fint å vite at vi er med på å bøte på et problem samtidig.

Politiske endringer

Men det er ikke bare naturlandskapet i Texas som er i endring.

Også det politiske landskapet er i en rivende utvikling i den tradisjonelt konservative delstaten, som har stemt republikansk i hvert eneste presidentvalg siden 1976.

OLJESTAT: Texas er en oljestat med mye gamle penger, ulikt entreprenørstaten California der det satset på fornybar energi.

Under mellomvalget i 2018 sjokkerte demokraten Beto O`Rourke mange ved å gi republikaneren Ted Cruz knallhard kamp om senatorposten. Til sist var det bare tre fattige prosentpoeng som skilte kandidatene.

I år ligger Joe Biden jevnt med Donald Trump på flere målinger, ifølge tallknusersiden FiveThirtyEight. Dette innebærer at Texas for første gang på over førti år er en vippestat.

– Vi har sett en eksplosiv befolkningsvekst i Texas de siste årene, særlig øst i delstaten, sier statsviter ved Texas Tech University Timothy Nokken.

– Vi har fått flere innbyggere med bakgrunn fra Mexico og flere andre steder i Mellom-Amerika. Disse befolkningsgruppene er generelt sett mer tilbøyelige til å stemme demokratisk enn republikansk.

I tillegg til dette flytter mer enn 1000 personer til Texas fra andre steder i USA hver eneste dag. Omlag halvparten av disse kommer fra California.

– Mange av innflytterne fra California er mer venstreorienterte enn mange av innbyggerne i Texas. På den måten trekker de også Texas lenger til venstre, sier Nokken.

Upopulært blant de innfødte

Venstredreiningen er upopulær blant mange innfødte texanere. Slagordet «Don`t California My Texas» kan ses på t-skjorter og baksiden av biler i oljestaten.

RØMMER FRA RUINENE: Cayle Davids mener folk i California har ødelagt delstaten sin med høye skatter og feilslått politikk.

På et hesteshow i Fort Worth like utenfor Dallas treffer også TV2 flere som ytrer sin misnøye over de politiske følgene av immigrasjonen fra California.

– Folk i California har ødelagt sin egen delstat. Jeg synes ikke det er riktig at de kommer hit og gjentar feilene sine, sier 22-år gamle Cayle Davids, som peker på at skattenivået er høyere i California enn i Texas.

– Det er ikke rart at folk ikke har råd til å bo der og kommer hit i stedet. Men hvorfor vil de gjøre det like dyrt å bo i Texas?

STOLT TEXANER: Bruce Bridges håper at delstaten hans ikke forandres til det ugjenkjennelige.

Også hesteskomakeren Bill Clymer misliker de politiske holdningene til innflytterne.

– Jeg frykter høye skatter. Jeg frykter flere reguleringer. Jeg frykter at vi mister friheten vår, sier han.

Bortenfor Clymer står Bruce Bridges og selger høy.

– Jeg respekterer alle folk og alle slags meninger, sier han.

– Men mine egne meninger og verdier er jo preget av at jeg har levd i Texas hele livet. Her i Texas liker vi ikke at staten stikker nesa si inn i sakene våre hele tiden.

– En vekker

Også villsvinsjegerne og ekteparet Corbitt, som til daglig har kontorjobber i delstatshovedstaden Austin, håper at hjemstaten ikke «californiseres» til det ugjenkjennelige.

– Texas har alltid vært en rar og litt annerledes delstat i USA. Det handler ikke bare om politikk, men vel så mye om kultur. Vi har våre egne tradisjoner og ting vi liker å gjøre. Hvis du flytter til Texas, så synes jeg godt du kan oppføre deg litt som en texaner, sier Josh Corbitt og får støtte av kona.

– Jeg synes ikke noe særlig om at de kommer trekkende med all vestkystideologien sin. Samtidig er det en vekker. Det får meg til å innse at det er viktig å bruke stemmeretten og stå opp for det en tror på, sier Kathryn Corbitt.

– Tror dere Biden kan vinne Texas i år?

– Nei, det kan jeg ikke forestille meg, sier Josh Corbitt og rister på hodet.

– Jeg tror målet til mange av innnflytterne fra California er å svinge valget... men vi får se, sier Kathryn Corbitt.