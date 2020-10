– La oss være helt ærlige. Den gjengen der har underprestert så sykt

TV 2s fotballekspert kaller Everton-prosjektet for «småsexy», men advarer også mot et aspekt ved Carlo Ancelottis stil.

Everton skal bruke søndagens kamp mot Southampton til å forsøke å øke forspranget på toppen av Premier League-tabellen etter at nærmeste utfordrer Aston Villa tapte sin kamp fredag.

En setning man neppe hadde sett for seg skulle være fra virkeligheten før Premier League-start forrige måned, men likefullt en spennende sannhet når man snart nærmer seg at 15 prosent av sesongen er ferdigspilt.

Evertons bragder i sesonginnledningen ble selvsagt også tema i denne ukens Premier League-podkast, der TV 2-ekspert Erik Thorstvedt stilte spørsmålet de fleste som følger PL-sirkuset også trolig har stilt seg i det siste:

– Er de rett og slett en tittelutfordrer?

I tur og orden har Carlo Ancelottis Everton-lag vunnet borte mot Tottenham, hjemme mot WBA, borte mot Crystal Palace og hjemme mot Brighton, før det forrige runde ble uavgjort i det høydramatiske byderbyet mot Liverpool.

– Vi tenker på Leicester. De har vel et bedre utgangspunktet enn det vi følte Leicester hadde, sier Thorstvedt, med referanse til revenes sjokktriumf i Premier League i 2015/16, da de som nederlagsdømt før sesongstart endte opp som ligamester i ett av fotballhistoriens mest overraskende sesongutfall noensinne.

Podkastgjest: – Man blir litt satt ut

Gjest i podkasten er også komiker Johan Golden, som slår fast at Evertons utgangspunkt er «mye bedre» enn Leicesters. TV-personligheten biter seg også merke i pengene som er spyttet inn i den blå delen av Merseyside.

– Det må jo være det laget som har brukt mest penger, og vi har sett at de nå har kjøpt stjerner. Men så har de kjøpt de som ikke er så store stjerner, men som er gode spillere. Så har de begynt å kjøpe tidligere VM-toppscorere, og da blir man jo satt ut av det laget, sier Golden.

I slutten av podkasten - i den faste «fem kjappe»-spalten - spår Nytt på Nytt-stjernen faktisk Everton som ligamester. Lytt til hele podkasten her.

– Litt småsexy

Denne sommerens storkjøp på Merseyside heter nemlig James Rodriguez, som virkelig har slått til etter overgangen fra Real Madrid. Forut for denne runden var det kun Tottenhams Heung-min Son (16) som hadde skapt flere målsjanser enn colombianerens 15 denne sesongen. James har også tre mål og tre målgivende - samtlige i sistnevnte kategori dødballer - på de første fem rundene.

– Ancelotti og James Rodriguez er på plass, og det hele begynner å bli litt sånn småsexy, sier Thorstvedt.

I tillegg til Real Madrid-signeringen har også Allan fra Napoli og Abdoulaye Doucoure fra Watford gått rett inn på Evertons midtbane og imponert i sesonginnledningen.

Thorstvedt med Ancelotti-varsel

TV 2s Premier League-ekspert er imidlertid også snar om å rette en advarende pekefinger mot dem som er overbevist om at Ancelotti og det blå treet på Merseyside skal vokse til himmels i italienerens første hele sesong på Goodison Park.

SPENT PÅ FORTSETTELSEN: TV 2-ekspert Erik Thorstvedt. Foto: Vegard W. Grøtt /Bildbyrån

– En liten varsel med Ancelotti. Det er noen som kommer inn, bygger stein på stein og på en måte bygger en sterk grunnmur før det blir bedre og bedre. Men med ham er det ofte omvendt. Han er en så bra fyr, en så kul person, en «man-manager». Han kommer inn, alle liker ham og alt blir på stell. Og så har det en tendens til å gli litt ut over tid. Så det er kanskje en sånn greie som man kan prøve å legge litt merke til med Everton. Hvor lenge og hvor bra blir det? spør Thorstvedt.

Den tidligere Premier League-keeperen påpekte allerede før sesongstart at det var på tide at ledelsen i klubben får avkastning for sine enorme investeringer, og gjentar også det budskapet denne uken.

– La oss være helt ærlige. Den gjengen der har underprestert så sykt, og særlig med tanke på de siste sesongene med tanke på alle de milliardene de har kjøpt for, sier Thorstvedt.

PS! Neste måned venter Newcastle (b), Manchester United (h), Fulham (b) og Leeds (h) for et Everton-lag som det blir spennende å følge med på hvor lenge kan opprettholde flyten i toppen av Premier League.