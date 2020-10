Nicolay Ramm avslører babyens kjønn

GOD KVELD NORGE (TV 2): NRK-profilen gjester Senkveld og røper at han og forloveden Josephine Leine Granlie (31) venter en liten gutt.

I januar blir Nicolay Ramm (31) far for første gang. Men før den tid måtte han utsette seg selv for noen halsbrekkende stunts som nesten kvestet både han og komiker Herman Flesvig.

I sin nye serie på NRK «Helt Ramme sporter» har Nicolay reist verden rundt og deltatt i noen av verdens rareste idretter – noen av dem livsfarlige.

Var livredd

I Ashbourne, England holdt det på å gå galt da han og Herman Flesvig skulle delta i middelaldersporten «Royal Shrovetide Football».

– Den eneste regelen er at man ikke kan drepe hverandre. Jeg var livredd! Herman Flesvig holdt på å brekke beinet og misse Førstegangstjenesten, forteller Ramm.

Når han nå snart skal bli far innrømmer han til Helene og Stian at dette kanskje var en siste krampetrekning før han nå må roe seg mer ned:

– Ja, absolutt, det er det jeg er redd for. Jeg brukte denne muligheten nå til å prøve, før småbarnslivet venter med babygrøt og alt som hører med.

– Det er en gutt forresten

På spørsmål om oppdragelsen korrigerer han Helene og sier at det ikke skal være en såkalt «idrettsoppdragelse», men at det handler om å oppdage talent tidlig.

– Ikke idrett, men mer det å avdekke talent tidlig. Jeg tenker at når han begynner å krabbe rundt, for det er en gutt forresten, avslører Ramm spøkefullt og fortsetter:

– Det gjelder og finne ut «hvor ligger talentet her?» og så gjelder det å legge en ti-års plan, tidlig og komme i gang med satsinga avslutter NRK-profilen før han bryter ut i latter.

Ramm og Granlie venter dermed en sønn i januar.

