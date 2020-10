– Sportsutstyr vil bli dyrere

2020 startet med full krise i norske sportsvarekjeder. En snøfattig vinter på Østlandet ble siste spiker i kista for Gresvig og Intersport, som ble slått konkurs i februar. XXL sto på randen av konkurs, men klarte å sikre finansiering til videre drift.

Norrøna, den familieeide produsenten av klær til ski, klatring og friluftsliv, har først og fremst salg gjennom egne butikker og netthandel, men har fulgt utviklingen i de store kjedene tett. Jørgen Jørgensen, eier og daglig leder i Norrøna, mener krisen i sportskjedene har vært nærmest uunngåelig. I TV 2-programmet Bare business sier han at kjedene i flere år har satset på vekst, på bekostning av inntjening.

Rabatter

– Alle har hatt mål om å vokse, og de har brukt rabatter for å vokse. Det er krevende å drive butikker i Norge, så hvis alle sportsbutikkene tar bort marginene, så går det ganske dårlig. Fokuset på å selge flest mulig produkter i stedet for riktige produkter, er etter min mening det som har ødelagt sportsbransjen i Norge, sier Jørgensen.

Han mener at bransjen nå er i ferd med å endre seg.

– Det er en trend der flere og flere butikker innser at man ikke bare kan vokse og vokse. Man må heller drive lønnsomt. Kanskje ta et skritt tilbake, være mer opptatt av relasjonene med merkevarene, bygge kundeservice, og heller ta ut fullpris for å drive lønnsomt, sier Jørgensen i Bare business.

Prisoppgang

Han mener at norske forbrukere nå må innstille seg på nye tider: Det vil bli mindre prispress, rabatter og kampanjesalg enn vi har sett de siste årene.

– Det tror jeg forbrukerne også vil ha godt av. For en sportsbransje som er nede for telling vil få negative konsekvenser for konsumentene, sier Jørgensen.

– Så det blir høyere priser framover?

– Ja, det er jeg helt sikker på. Kronen har også svekket seg, så norske forbrukere må innse at prisene går opp, sier han.

Mer bærekraftig

Norrøna driver selv i et øvre prissjikt i markedet for klær til sports- og friluftsliv, med butikker i Norge, Sverige, Sveits og USA. De satser på relativt få produkter, men med høy kvalitet - og har klart å drive med overskudd i en bransje med tøff konkurranse. Jørgensen mener at en utvikling fra kvantitet til mer kvalitet i kjedene vil være bra for forbrukerne - og miljøet.

– Man kan kanskje bruke utstyret litt lenger, reparere det, eller slite det ut. Det vil være bra for verden, sier Jørgensen.

