Da det fredag ble meldt om en kraftig økning i antall smittede, dro TV 2 ut i Oslos gater for å høre hva folk tenker om smitteøkningen, og om det påvirker helgens planer.

Andreas Nordhagen (20) sier han holder seg unna festing og prøver å følge restriksjonene så godt han kan.

— Det er kjipt å droppe å dra på fest, men alternativet er mye verre, mener han.

Andreas Nordhagen (20) vil ha enda strengere restriksjoner frem til smitten flater ut. Foto: Emma Fløde

Han synes likevel restriksjonene kunne vært enda strengere for å få ned smittetallene.

— Jeg tror ikke det hjelper så mye å ha det strengt i én måned, og så slippe opp for mange av tiltakene, fortsetter Nordhagen.

Varsler nye innstramninger

På pressekonferansen om koronasituasjonen fredag, forteller statsminister Erna Solberg (H) at nettopp dette kan bli tilfellet denne uken.

Der varslet hun at fra og med denne uken vil det innføres nye innstramninger som følge av at antallet koronainnlagte og antallet koronasmittede stiger.

På spørsmål om man bør avlyse middagen eller festen man har planlagt og gledet seg til, svarer hun:

— Det viktigste budskapet er ikke å avlyse akkurat den festen du har gledet deg til. Men hvis du vil ha den festen, er det en del andre ting du ikke bør gjøre.

Hun er tydelig på at man må fortsette å følge smittevernreglene, og at man må nedjustere antall mennesker man møter over lengre tid, slik at risikoen for smitte ikke øker.

Helseminister Bent Høie (H) varsler at man også vurderer ytterligere innstramninger i Oslo på bakgrunnen av situasjonen her.

Maks ti personer sammen

Bergens byrådsleder Roger Valhammer (Ap) varslet under en pressekonferanse at kommunen gjeninnfører et forbud mot mer enn ti personer i private sammenkomster. I tillegg blir det krav om gjesteliste på alle serveringssteder, også de uten alkoholservering.

Den lokale forskriften vedtas tidlig denne uka.

Bakgrunnen for innstramningene er at fredagens smittetall er det høyeste som er rapportert på én dag.

— Idet vi går inn i helgen, vil jeg være tydelig på at begge tiltakene vil være å anse som en sterk anbefaling fra og med i dag, selv om vi ikke har vedtatt forskriften ennå.

Grunnen til at tiltakene ble varslet allerede fredag, er ifølge byrådslederen at mye av smitten har spredd seg på sosiale sammenkomster, fester og middager der smittevern ikke har blitt overholdt.

Nervøs for å dra hjem

Martine Markussen (26) håper folk følger smittevernreglene, så man kan leve mer normalt igjen.

Martine Markussen (26) sier hun prøver så godt hun kan for å følge smittevernreglene. Foto: Emma Fløde

— Jeg kjenner at jeg savner å dra ut. Jeg begynner å få abstinenser i dansefoten, sier hun.

— Jeg begynner å få abstinenser i dansefoten. Martine Markussen (26)

Markussen tror i motsetning til Nordhagen, at det blir vanskelig å redusere smitten ved å innføre enda strengere tiltak.

— Jeg tenker litt sånn: Hva mer skal man gjøre? Ja, det er lurt å bruke munnbind og kanskje droppe grottefest. Men det virker som at de fleste gjør det de kan, sier hun.

Markussen forteller at den økende smittetrenden gjør henne nervøs for å dra hjem til Nord-Norge.

— Jeg vil helst ikke dra med meg smitten dit, sier hun.

— Skremmende

Maiken Klev Rotvik (19) og Ahmed Suleiman (20) synes det er skremmende å se at antall smittede stiger.

— Personlig synes jeg det er skremmende, sier Suleiman og fortsetter:

Ahmed Suleiman (20) og Maiken Klev Rotvik (19) sier at tiltakene har gjort at de ikke er like mye ute som før. Foto: Emma Fløde

— Jeg har ikke noe imot strengere tiltak.

Rotvik mener tiltakene er bra nok hvis alle følger dem, men hun har inntrykk av at det er flere som ikke følger dem.

— Skal dere ut på byen i helgen?

— Nei, det blir ikke noe festing, svarer Suleiman raskt.

Han innrømmer at han var på en fest forrige helg, men forsikrer om at de ikke var mange og at de fulgte smittevernreglene.

Lite hensiktsmessig

Halima Amedi (22) og Neelab Sekandar (22) synes det er lite hensiktsmessig at det bare er påbud om munnbind på offentlig transport.

Neelab Sekandar (22) og Halima Amedi (22). Foto: Emma Fløde

— Man er veldig nærme hverandre i butikker og på sentre, så det virker ikke som om folk bryr seg like mye andre steder, sier Amedi.

— Hva tenker dere om at smitten nå har nådd nivået i mars?

— Det overrasker meg ikke egentlig, sier student Halima Amedi (22) .

— Jeg har fått med meg at det skulle komme en ny bølge, så jeg forventet det vel, sier venninnen Neelab Sekandar (22).