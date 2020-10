Hjemmelaget bacalao

Se tips hvis du ikke har tid til å vanne ut klippfisken. Nederst i artikkelen finner du også oppskriften på en god focaccia.

Denne oppskriften er til 6-7 personer.

Ca. 1 kg saltet klippfisk (uten skinn og ben) gir ca. 1 ½ kg utvannet fisk. Les på pakken med klippfisk, utvanningstiden kan variere fra 2-4 døgn, slik at fisken får tilbake sin opprinnelige konsistens og en balansert/ikke for salt smak.

Dette trenger du:

1–1 ½ kg utvannet renskåret klippfisk

3 store løk

4 fedd hvitløk

Eventuelt ½-1 rød chili

1–1 ½ dl olivenolje

1 ss tomatpuré

2 bokser hermetiske tomater

1-2 bokser/glass hermetiske paprika/pimientos (grillet paprika på boks)

1 rød chili

10-12 mellomstore/store poteter, kokefaste (les på posen med poteter)

Til servering sorte oliven og eventuelt frisk basilikum

Slik gjør du:

Vann ut klippfisken i et stort rommelig kar. Vann ut i 2-3 dager. Skift vann flere ganger. Les om utvanningstid på pakken.

Varm stekeovnen til 225 grader. Del fisken i jevnstore stykker. Rens og skjær løk og poteter i skiver og finhakk hvitløk og eventuelt chili (uten frø).

Varm ca. 1 dl olje og tomatpuré i en gryte. Tilsett løk, poteter, finhakket chili og hvitløk og la surre til potetene begynner å bli bitte litt møre. Rist på gryten/rør lett om en gang imellom, slik at det ikke fester seg i bunnen. Tilsett hermetiske tomater, hermetisk paprika i store biter (uten lake) og grovmalt pepper. Kok opp legg i biter av utvannet klippfisk. Legg på lokk og sett i varm stekeovn. Stek i ca. 1-1 1/2 time. Lokket kan gjerne legges litt på «gløtt» de siste 30-40 minuttene. Ikke rør i retten, rist heller litt på pannen/gryten en gang imellom.

Når bacalaoen er ferdig kokt, smak til med salt eventuelt pepper. Skru av stekeovnen , åpne døren og la bacalaoen stå og «sette» seg 30-40 minutter før servering. Smak eventuelt til med litt mer pepper og salt.

Tilsett oliven og frisk basilikum før servering. Flatbrød eller fersk brød smaker godt ved siden av.

Tips: Ikke tid til å vanne ut klippfisk. «Falsk« bacalao med hjemmesaltet torsk. Smaken blir ikke den samme. Utvannet klippfisk tilfører retten en en fyldig /rik smak.

Dryss torskeloins med salt. Frossen torskeloins må tines før salting. La fisken ligge med salt i 1-2 timer. Skyll av saltet før fisken legges i gryten. Lag bacalao som beskrevet, men uten klippfisk . Legg i den hjemmesaltede torsken i gryten de siste 10-15 minuttene, tiden er avhengig av tykkelsen på torskestykkene.

Oppskrift focaccia:

Oppskrift tilpasset en langpanne/form ca. 20x30 cm.

Tips: Deigen kan lages med kaldt vann og 1 ts tørrgjær 6-8 timer før den skal stekes, dekk med plast.

Dette trenger du:

5 dl lunkent vann

3 ts tørrgjær (eventuelt 1 ts tørrgjær ved kaldheving)

½ dl + 2 ss olivenolje

1 ts salt

1 ts honning (kan sløyfes)

Ca. 1,1 l hvetemel gjerne blandet med grovt mel/fibramel

Slik gjør du:

Løs gjæren opp i lunkent vann. Tørrgjær tilsettes sammen med hvetemelet. Tilsett olje, salt og honning. Elt inn hvetemel. Deigen skal være litt klissete, som en tykk grøt. Tilsett 2 ss med olje helt mot slutten slik at den smører seg rundt deigen. Dekk bollen med plastfilm og sett til heving 40-50 minutter. Fordel deigen over i en smurt eller bakepapirkledd langpanne. Klapp deigen til den dekker formen. La deigen etterheve under plast ca. 40 minutter.

Hell litt olivenolje over det ferdig hevede brødet. Stikk hul i brødet med fingertuppene og dryss over flaksalt og eventuelt rosmarin Stek på nederste rille i varm stekeovn 200 grader i 20-30 minutter. Avkjøl på rist.