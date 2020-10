Ber om tvungen psykisk helsevern for Makaveli Lindén

Statsadvokat og aktor i saken, Trude Antonsen, la ned påstand i saken fredag formiddag.

– Dersom tiltalte ikke dømmes til tvungen psykisk helsevern, må retten vurdere hva som i verste fall skjer hvis han på ny ikke får slik behandling som han får i dag. Da må retten se på handlingen han har begått, og at han er siktet for et tilsvarende knivdrap i Belgia få dager etter drapet her, sa Antonsen.

Lindéns forsvarer Øystein Storrvik sluttet seg til avgjørelsen. Det er dermed ingen uenighet mellom aktørene i rettssaken.

Stemmer i hodet

Den 22 år gamle svensken er tiltalt for drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstua den 15 oktober i 2018. Paltto ble drept med over 40 knivstikk i sin egen leilighet. Han ble et helt tilfeldig offer.

TILFELDIG OFFER: Heikki Bjørklund Paltto ble drept i sin egen leilighet. Foto: Privat

Lindén har erkjent drapet.

Sakkyndige rettspsykiatere har konkludert med at Lindén var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Til å begynne med konkluderte de sakkyndige under tvil med at de trodde han var tilregnelig da drapet skjedde, men i retten endret de mening, etter å ha observert Lindén en lenger periode.

I sin forklaring hevdet Lindén at han hallusinerte mye i perioden da drapet skjedde, og at han hørte stemmer i hodet. Han har siden han ble pågrepet mottatt behandling på Brøset psykiatriske sykehus i Trondheim.

Var på rømmen

Paltto ble funnet i sin leilighet av kompisen han bodde sammen den 15. oktober i 2018.

I den innledende etterforskningen sto politiet helt uten en idé om hvem som kan ha begått drapet.

Lindén rømte til Sverige før han etter hvert reiste nedover gjennom Europa. Han er siktet for på veien å ha drept belgiske Johanne Jostameling i den byen Mechelen.

Etter en uke på rømmen ble han pågrepet i Dijon i Frankrike.