DNA-krasj for «Nye Arsenal» - TV 2s ekspert er imponert

Se Arsenal - Leicester søndag fra 19.30 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Arsenal er inne i en ny æra, med tidligere midtbanestrateg Mikel Arteta i managerstolen.

Spanjolen vant FA-cupen i sin første sesong, og har kapret ni poeng på de fem første kampene i Premier League denne høsten. Torsdag ble det også seier i åpningskampen i Europaligaen mot Rapid Wien.

Et tydelig tegn i suksessen er måten nord-londonerne har opptrådt på i oppgjørene mot de største lagene, der man med en mer pragmatisk og mer defensiv tilnærming til oppgaven har vært mer konkurransedyktige i nettopp denne formen for oppgjør.

– De er blitt mye mer komfortable med å ligge bakpå. De må ikke ut og møte det andre laget «toe to toe», med samme våpen, og det er en ny Arsenal-greie, sier Erik Thorstvedt i denne ukens episode av TV 2s Premier League-podkast.

TV 2s fotballekspert har latt seg imponere av Artetas inntog, og trekker spesielt frem den defensive delen for et lag som historisk sett har vært kjent for å være strålende offensivt og mer rufsete i de bakre rekker.

– Han har gjort dem mye bedre uten ball. Han har organisert dem bra. Men det er klart det er litt DNA-krasj for noen av supporterne å se dem spille på den måten. Jeg tror de fleste synes at det er greit, sier den tidligere Premier League-keeperen.

Kjendissupporter: – Så rett mann som det går an å få

Gjest i podkasten er også komiker, TV-personlighet og Arsenal-supporter Johan Golden. Han uttrykker beundring for Arteta, men er også klar på at det var sjarmerende med et Arsenal-lag som alltid prøvde å møte de beste med samme våpen.

SESONGENS FØRSTE MØTE: Her takker Mikel Arteta landsmannen Ayoze Perez for kampen etter 2-0-triumfen til Arsenal ligacupen i september. Foto: Rui Vieira/Reuters

– Det er både og for meg. Jeg har alltid applaudert det. Man kan si hva man vil om Wenger, men det var alltid gøy. Jeg likte den «all out attack», men da gikk vi også hjem fra Old Trafford med 2-8 i sekken. Så det er klart at det går ikke an å holde på sånn, sier Golden.

46-åringen har fulgt de røde fra Nord-London gjennom flere tiår, opplevd uslåelige årganger, de solide defensive årene på 90-tallet og nedturen ,mot slutten av Arséne Wengers tid og under Unai Emery. Nå mener han det er åpenbart at favorittklubben er bedre rustet enn det de har vært de siste årene, og trekker frem Mikel Artetas kapring av FA-cup og Community Shield i sommer som viktige aspekt.

– Det skaper en enorm positivitet. Han har altså en sånn standing, og har du fanbasen bak deg, da får du ro. Da får du lov til å bygge lag. Han er så rett mann for den klubben som det går an å få det, og så får vi jo se om han klarer å etablere et mer attraktivt angrepsspill. For det må skje, sier komikeren.

Mener Arteta inngir tillit

En målforskjell på 8-6 etter de første fem kampene betyr at kun Aston Villa (to) har færre baklengsmål enn Artetas lag, men også at halve ligaen har scoret mer enn nord-londonerne. Det er uvant kost for supporterne av forrige sesongs Premier League-åtter, men TV 2s ekspert er klar på at Arteta har imponert ham.

– Jeg tenker at han har gjort en veldig, veldig bra jobb. Fra dag én. Det er klart at du kan bli litt farget av hvordan folk snakker, hvordan de ser ut, alt er på stell, men det er et eller annet ved Arteta som bare inngir veldig tillit. Det å få dem til å bli mye, mye vanskeligere å slå for de andre topplagene er en bra greie for dem. Så kan de selvfølgelig utvikle spillet offensivt, sier Thorstvedt.

Søndag venter et annet lag som har variert i sesonginnledningen når Leicester gjester Etihad. Revene står likt med Artetas mannskap i poeng, etter at tre strake triumfer fra sesongstart ble fulgt opp av to strake nederlag mot West Ham og Aston Villa.

PS! Til tross for at Arsenal imponerer mer mot de beste, er det kun i de to virkelig tøffe Premier League-testene - borte mot Liverpool og borte mot Manchester City - det er blitt tap denne sesongen.

