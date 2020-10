Slik lærte de seg kongelig etikette

Sofia Helin er for nordmenn flest mest kjent som kriminaletterforsker Saga Norén i den dansk-svenske serien «Broen». Snart er hun å se på TV-skjermen som den norsk-svenske kronprinsesse Märtha.

Tobias Santelmann, som spilte finansmannen Henrik i NRK-suksessen «Exit», spiller rollen som kronprins Olav.

Rammene for dramaet i serien omhandler tyskernes angrep på Norge under andre verdenskrig, hvor Märtha og barna måtte flykte til USA, mens kronprins Olav ble igjen for å kjempe.

Opplæring på slottet

For å spille rollen som kronprinsesse, måtte ikke Helin bare lære seg norsk, hun måtte også på etikettekurs. Dette gjorde hun på slottet i Stockholm. Der fikk hun en grundig innføring i hvordan man skal sitte, stå, neie og spise som kongelig.

LÆRT SEG NORSK: Nå som Sofia Helin har lært seg språket, spiller hun gjerne flere roller i Norge. Foto: Celina Morken

– Jeg lærte at man har hendene på bordet, og aldri i fanget under en middag.

For å tilegne seg den kongelige væremåten har Helin sett på TV-innslag av svenske dronning Silvia. Noe hun har lagt merke til er at dronningen ofte legger pekefingrene i kryss oppå bordet for å hvile fingrene.

Hun påpeker at noen av etikettereglene ikke lenger gjelder - men på 40-tallet, hvor handlingen i serien utspiller seg, skulle ikke kvinner drikke alkohol med mindre de ble skålet med av en mann.

– De skulle heller ikke gå på toalettet eller gå noe annet sted under hele middagen, forteller den svenske skuespilleren.

Røper dronning Sonias brudd på etikettereglene

Under etiketteopplæringen på slottet fikk Helin høre om en hendelse som fant sted på Nobelfesten. En kvinne som dronning Silvia satt rett overfor gjorde en «absolutt no-no» på etikettereglene.

STOCKHOLM: Dronning Silvia avbildet sammen med Barry Barish under nobelmiddagen i 2017. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix

– Hun la håndvesken sin oppå bordet. Og hva gjorde dronning Silvia da? Hun la også opp håndvesken sin på bordet, forteller en smilende Helin.

Videre forteller hun at hun under innspillingen synes det var utfordrende å hele tiden måtte beholde den indre formen av kongelighet og kontroll.

– Jeg fikk lyst til å si stygge ord og skrike.

Århundrets nordmann

Santelmann forteller at mange spør om han kjente på ærefrykt ved å spille kronprins Olav, som senere ble kåret til århundrets nordmann.

– Det tenkte jeg lite på. Det hjelper ikke meg i arbeidet mitt. Jeg var opptatt av å finne min versjon av han, sier 40-åringen.

Han forteller at det var viktig å prøve å se for seg hvordan Olav var privat.

STOR VARIASJON: Tobias Santelmann forteller at rollen som kronprins Olav ligger nærmere han enn rollen som Exit-Henrik, men at det er gøy med utfordringen det er å spille så ulike roller. Foto: Celina Morken

– Vi vet ikke så mye om hva som skjedde i det private mellom han og faren, og han og Märtha. Men jeg har snakket med familie, folk som kjente han og som jobbet med han.

I tillegg brukte han noen dager på nasjonalbiblioteket og så på alt de har av videoer av Olav og Märtha.

Kronprinsesse Märtha og kronprins Olav fotografert i USA, antagelig i år 1940 da Olav kom på overraskelsesbesøk i julen. Foto: Scanpix

– Da titter man på små detaljer som hvordan de går ut av en bil, hvem som går først og hvordan han tar imot eller hjelper Märtha ut, hvordan han vinker til publikum og sånne ting, forklarer han.

– Ante ikke hvem Märtha var

Helin røper at hun kunne lite om norsk kongehistorie før hun tiltrådte rollen.

– Det var en helt ny historie for meg, selv om Märtha er svensk så ante jeg ikke hvem hun var, innrømmer hun.

Helin forteller at det fascinerte henne hvordan Märtha gikk fra å være en passiv offentlig figur til å aktivt ta drastiske valg.

GJENSYN: Det første møte mellom kronprins Olav og kronprinsesse Märtha i julen 1940 etter atskillelsen i Norge i april. Foto: NTB

– Hun blandet seg inn i poltikk, selv om hun ikke fikk lov. Hun begynte å jobbe for at amerikanerne skulle hjelpe Norge i krigen.

Märtha gjorde en rekke ting som var helt forbudt å gjøre som kongelig på den tiden.

– Hun inviterte norske sjømenn, som var hjemløse i USA, til å bo hos henne.

Til slutt avslører Helin at vi kommer til å se henne i sesong 2 av Exit.

- Jeg lurer på om folk i det hele tatt kommer til å kjenne meg igjen, ler hun.