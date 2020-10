Solskjær om NFF-bråket: - Skuffende at ting kommer ut

Landslagsledelsen hevder at Alexander Sørloth kalte de for inkompetente, men selv hevder trønderen at dette aldri har skjedd. Etter lekkasjer fra landslagstroppen, har Sørloths strid med landslagsledelsen de siste dagene blitt flyttet ut i det offentlige rom. Ole Gunnar Solskjær liker svært dårlig at ting lekkes fra garderoben.

– Jeg vil ikke kommentere denne saken spesielt, men en gruppe og et lag er som en familie, og det er skuffende om ting kommer ut av garderoben og spesielt om det er sant, sier Solskjær til TV 2 og fortsetter:

– Det er mye som kommer ut som ikke er sant, men når det er bekreftet fra innsiden, er jeg sikker på at trenerne og ledelsen på landslaget er skuffet.

Det sier United-sjefen på pressekonferansen før lørdagens møte med Chelsea. 47-åringen er også klar på at ting ofte overdrives i media, og bruker Mason Greenwood som et eksempel fra egne rekker.

- Han gjorde én feil i sommer da han var på landslagssamling, og han fikk hele Presse-England på nakken. Jeg vet ikke hvor historiene kommer fra, og jeg kan virkelig ikke forstå de som mener at han er uprofesjonell, sier han, og legger til at han ikke er bekymret for 19-åringen.

- Nei, overhode ikke. Jeg må nesten skuffe dere, han kommer aldri for sent til trening, og han trener veldig godt. De som sier noe annet, vet ikke hva de snakker om, er den klare beskjeden fra nordmann.

Mason Greenwood var ikke en del av Manchester United-laget som slo PSG i midtuka. Det var heller ikke Edinson Cavani og kaptein Harry Maguire, men før morgendagens møte med Chelsea kommer Solskjær med gode nyheter.

– Jeg håper at alle tre er tilgjengelige, og jeg tror de alle har en sjanse til å spille. Edinson ønsker å være 100 prosent klar, og vi skal ha en prat senere i dag. Det virker positivt også for Mason Greenwood og Harry Maguire, sier United-manageren, samtidig som han lover en annen nysignering flere muligheter i førsteelleveren.

- Donny van de Beek er frisk og klar, og han vil selvfølgelig spille mer. Det skal han også få i det som blir en lang sesong. Det er hard konkurranse om plassene, og han må få tid til å finne seg til rette. Men han jobber hardt og er ydmyk, sier Solskjær.

