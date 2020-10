Nord-Korea advarer mot «virusstøv» fra Kina

Det var angivelig stille i gatene i hovedstaden Pyongyang torsdag etter den oppsiktsvekkende uttalelsen fra landets myndigheter om at koronaviruset kunne komme til landet, skriver BBC.

Under onsdagens værmelding på den statlige TV-kanalen KCTV ble nordkoreanerne advart mot at «gult støv» som det er meldt at skal komme inn over landet, kunne inneholde «giftig materiale, virus og patogene mikroorganismer», skriver kanalen.

Med «gult støv» refererer de til sandstøv fra ørkener i Mongolia og Kina som blåser mot Nord-Korea og Sør-Korea bestemte tider på året.

Luftsmitte uvanlig

Det er imidlertid ingenting som knytter støvskyene til koronaviruset, skriver BBC.

De aller fleste som blir smittet med covid-19, blir smittet av en annen person som er mindre enn to meter unna.

Ifølge det amerikanske smitteverninstituttet CDC finnes det bevis på at folk har blitt smittet av en annen smittet som var mer enn to meter unna, men det skjedde i lukkede rom som ikke hadde tilstrekkelig ventilasjon.

Folkehelseinstituttet er enig i CDCs vurdering og mener luftsmitte er uvanlig.

CDC sier dessuten at det ikke finnes noen beviser for at viruset spres til folk langt borte eller smitter noen kommer inn i rom timer etter at en smittsom person var der, skriver New York Times.

Det er dermed høyst usannsynlig at koronaviruset kan spres flere kilometer med vinden fra Mongolia og Kina til Nord-Korea.

Forbudt å være ute

Det svært lukkede landet hevder at ingen i landet har blitt smittet med covid-19.

Som følge av sandstormene har de innført et nasjonalt forbud mot arbeid utendørs. De ber også folk holde seg innendørs og lukke vinduene i helgen, skriver New York Times.

Ifølge BBC skriver den statlige avisen Rodong Sinmun torsdag at «alle arbeidere må være klar over faren» knyttet til de «innvanderende ondsinnede virusene».

Russlands ambassade i Nord-Korea skriver på Facebook at de og andre utenriksstasjoner og internasjonale organisasjoner har blitt advart mot støvstormen som er meldt. Ambassaden anbefaler utenlandske statsborgere om å holde seg innendørs og stenge vinduene torsdag.

På Facebook skriver ambassaden at støvet kan føre «en ny type koronavirus inn i republikken».

Statlige medier i Nord-Korea hevder at koronaviruset kan fraktes i lufta og at man derfor bør ta det «gule støvet på alvor».