Braathen måper etter hyllest fra idolet sitt: – Det er helt legendarisk

Lucas Braathen skrev seg inn i historiebøkene da han tok sin første verdenscupseier i storslalåm i Sölden, og dermed ble tidenes yngste vinner.

Nå snakker 20-åringen ut om de hektiske dagene i ettertid av triumfen.

– Det har åpenbart vært surrealistisk. Media begynte veldig i fjor, men det blir litt en annen «push» når man vinner. Det er en ny faktor i hverdagen. Jeg har gledet meg mye til å møte venner, og det har jeg ikke fått gjort grunnet korona. Så jeg ser veldig fram til å kunne møte venner og familie. Jeg prøver fremdeles å få unnagjort takkemeldingene, sier Lucas Braathen til TV 2.

Fikk hyllestmelding av idolet

Forrige gang en nordmann gikk helt til topps i Sölden var i 2007. Den gang ved Aksel Lund Svindal.

Lucas Braathen kunne juble etter seier i Sölden. Foto: Scanpix

Nå hylles skikometen for sin prestasjon av alpinstjerne Ted Ligety – som er Braathens store idol.

TV 2 møter Braathen ved Hvalstrand Bad og viser et intervju med Ligety, der amerikaneren sier følgende:

– Å vinne et verdenscuprenn for å være så ung er helt utrolig. Det blir skremmende å følge med på ham i årene som kommer. Hvis det er sant at jeg er ett av idolene hans er det bare kult. Jeg er 16 år eldre enn ham og har holdt på nesten like lenge som han har levd, sier Ted Ligety om Braathen.

– Det der er helt legendarisk. Hadde jeg visst at jeg hadde fått den her... at han i det hele tatt vet navnet mitt er sykt. Jeg så Youtube-videoer av ham da jeg var 12 år. Hadde jeg den gang visst at jeg skulle høre ham si det, da hadde jeg begynt å grine, reagerer Braathen på klippet.

– Det er kult å kjøre mot ham. Det er noe av det feteste med det å true toppen i verdenseliten. Det å faktisk ha slått ham er også veldig kult. Hadde han bare visst hvor mange timer jeg har sett på klipp av ham, fullfører 20-åringen.

– Han var alpintens Ronaldinho

Hokksund-gutten sier videre at ha har prøvd å følge 36-åringens fotspor.

– Han er ikke redd for å si det han mener og det tror jeg er viktig om man vil bli best. Det har helt klart preget meg. Det betyr så mye at han vet hvem jeg er, sier Braathen.

TILBAKEMELDINGER: Lucas Braathen kan fortelle om haugevis av tilbakemeldinger. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

– Ligety var for meg alpintens Ronaldinho. I den alderen da jeg begynte med ski herjet han. Han vant alle rennene med mange sekunder og revolusjonerte skiteknikken. Han gjorde alt annerledes enn resten, følger han opp.

Selv legger han ikke skjul på at han prøver til en viss grad å gjøre det samme.

– Det at han har sagt nei til tradisjonell kjøring for å så revolusjonere det, har gjort at jeg har hentet inspirasjon og turt å ta egne valg, sier Braathen.

Etter forrige helgs utrolige prestasjon har det vært noen hektiske dager.

– Jeg har gått fra å være en nykommer til å vise at jeg er kapabel til å vinne skirenn. Det er utrolig gøy, men samtidig er det også en ny hverdag med mediaoppslag, avslutter Braathen.

Den nærmeste tiden skal han bruke til å trene og forberede seg til kommende verdenscuprenn. Neste oppgave blir parallellslalåm i østerrikske Lech, som går i midten av november.