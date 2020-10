Maisie (18 mnd) skulle bare herme etter pappa – mistet halve håret

«Hun har ingen pannelugg igjen,» sa far. Da kom mor raskt hjem fra butikken.

Forrige fredag tasset 18 måneder gamle Maisie Saward inn på badet hjemme i Blackfield i England.

Hun hadde lyst til å herme etter faren sin, Luke Saward (38), som var i sving med å ta gelé i håret sitt mens Maisies mamma Kirsty Saward (38) var i butikken.

Maisie åpnet en tube med det hun trodde var gelé, og smurte håret sitt inn med innholdet.

FORVIRRENDE: Maisies pappa Luke tok seg god tid før han vasket Maisies hår. Dette ble resultatet. Foto: Kennedy News and Media

Panneluggen sklei av hodet

Etter rundt ti minutter satte pappa Luke jenta i badekaret for å vaske av kremen.

HÅRFAGER: Vanligvis ser Maisie slik ut. Foto: Kennedy News and Media

Han hadde ingen anelse om at Maisie hadde smurt inn hodet med hårfjerningskrem, og tok seg derfor god tid.

Da han omsider tok sjampo i Maisies hår, bare sklei panneluggen av hodet. Store tjafser med hår fulgte etter.

Luke Saward skjønte ingenting.

– Jeg ringte til Luke og han sa: «Maisie har ingen pannelugg igjen!». Så ble samtalen brutt. Jeg antok at hun hadde fått tak i en saks. Da jeg kom hjem, fikk jeg helt sjokk, sier Kirsty Saward til Kennedy News and Media.

Tårene rant

Kirsty beskriver hvordan nybadede og hårløse Maisie kom løpende mot henne i yttergangen.

– Hun kom og ga meg en kos, og jeg begynte å gråte. Jeg gråt i en time, sier hun.

HENTESVEIS: Luke, Kirstie og Maisie på en selfie etter uhellet. Foto: Kennedy News and Media

Hun forklarer at ektemannen ikke hadde noen anelse om at Maisie hadde smurt seg inn med hårfjerningskrem, som fjerner hår på bare noen minutter.

– I stedet for å kaste henne inn i dusjen, fylte han opp badekaret og kledde av henne. Det tok rundt ti minutter før han tenkte at han skulle vaske bort kremen. Hvis jeg ikke hadde vært ute så lenge, hadde jeg håndtert dette selv, sier hun.

Mens Maisie syntes at sin nye sveis var helt topp, tok det over et døgn før mammaen så humoren i det hele.

– Maisie syntes at det var kjempemorsomt, og det gjør hun fortsatt. Hun ble født med masse hår på hodet, så hun har aldri vært skallet. Hun går rundt og gnir hodet sitt mot forskjellige overflater fordi det er gøy, sier hun.

For å dekke over det store, hårløse området, har Kirstie laget hentesveis på Maisie og festet det lille håret hun har igjen fremme på hodet med en hårklemme.

Ligner på Pennywise

Det nærmer seg Halloween, og Kirsty har fått mange tips om hvordan Maisie skal kle seg ut.

– Folk sier at vi skal kle henne ut som «Pennywise». Det hadde vært morsomt hvis vi skulle gått knask eller knep. Det har vi ledd godt av, sier hun.

SKREKK-KLOVN: Mange har foreslått at Maisie kler seg ut som «Pennywise», kjent fra «IT»-filmene. Foto: Fra filmen

Ikke helt enkelt

Kirsti sier at det har tatt litt tid å komme seg over det som skjedde.

– Tuben til hårgeleen har samme form som hårfjerningskremen, så hun må jo ha prøvd å kopiere pappaen, sier hun.

Hun forteller at Maisies hår allerede har begynt å vokse tilbake igjen.

– Luke og jeg føler at vi har sviktet litt siden vi ikke har gjemt bort ting som dette i huset, men vi innså at slikt kan skje. Det er ikke lett å være foreldre. Hvis dette får én mor til å føle seg bedre, så er det bra, sier hun.