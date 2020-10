Englandsproffene spiller lite, men det bekymrer ikke landslagssjefen

– Jeg har slitt med ryggen, og man må i hvert fall være hundre prosent skal man være med å kjempe om spilletid, sier Reiten til TV 2.

Forrige sesong herjet hun for Chelsea i den engelske superligaen. Landslagsprofilen spilte 23 av 25 seriekamper og noterte seg for sju scoringer på veien mot ligagullet. Sportsnettstedet The Athletic, mediegiganten BBC og den engelske spillerforeningen PFA nominerte henne også til årets spiller.

Denne sesongen har ryggen bydd på problemer for Sunndalsøra-jenta. Til sammen har det blitt 143 minutter fordelt på to kamper i den engelske toppdivisjonen.

– Viktig å unne hverandre suksess

Likevel stresser hun fint lite over situasjonen.

– Det går veldig bra. Vi er en sterk gruppe og trives i lag. Det er viktig å unne hverandre suksess. Det er sånn vi kommer til å vinne - og vi vil vinne alt, sier 26-åringen, som riktig nok markerte seg med to scoringer mot Arsenal i ligacupen tidligere i oktober.

Landslagstrener Martin Sjögren er heller ikke bekymret.

– Chelsea har en veldig god tropp. Konkurransen, spesielt framover, har blitt tøffere. Men Guro var en av ligaens beste spillere forrige sesong og har veldig høy status i klubben. De er også et lag som spiller mange kamper, så jeg tror ikke Guro kommer til å slite med spilletid framover, sier Sjögren.

– Over tid er spilletid viktig, men sånn situasjonen er nå, synes jeg vi har en god situasjon på alle de spillerne vi har. Jeg er veldig fornøyd, fortsetter svensken.

Reiten er ikke alene om å måtte se mange av kampene fra sidelinjen. Midtstopper Maria Thorisdottir kan kun vise til 24 minutter med ligaspill for Chelsea så langt denne sesongen.

Maria Thorisdottir jobber med å tilpasse seg sin nye posisjon i Chelsea-laget. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Uvant rolle

– I seriestarten fikk jeg en ny posisjon, så jeg fikk brukt litt tid på å sette meg inn i en ny backrolle. Jeg er spent på å komme tilbake, jeg tror det blir skikkelig bra, sier Thorisdottir og legger til:

– Man må ta de sjansene man får. Det har jeg gjort, men det er ikke så mye mer jeg kan gjøre enn det jeg har gjort de siste ukene. Det er opp til treneren.

I Brighton har landslagskeeper Cecilie Fiskerstrand ennå ikke sluppet til i ligasammenheng denne sesongen. Sunnmøringen har kontrakt med sørkystklubben fram til sommeren 2021.

– Det er ingen krise på kort sikt, det føler jeg ikke. Men jeg blir selvfølgelig ikke værende der hvis det ikke skjer noen endring, erkjenner Fiskerstrand.