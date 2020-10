Nakstad om smitteøkning: - Tydelig at vi må gjøre endringer

Det var ved midnatt natt til fredag registrert 17.233 koronasmittede personer her i landet.

Det er en økning på 270 meldte tilfeller siste døgn. Det er 78 flere enn dagen før og 86 flere enn til samme tid forrige uke.

I Oslo ble det registrert 79 nye smittede det siste døgnet. I hovedstaden er det bydel Frogner som stiger mest, med 79 nye tilfeller de siste to ukene.

De siste 14 dagene er smittetallet i Norge 24,4 per 100.000 innbyggere.

– Eksempler på at smittevernet glipper



Dermed nærmer vi oss nivået fra mars. Dette bekymrer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Det er tydelig at vi må gjøre endringer for å lykkes med å fortsatt ha kontroll på pandemien i Norge. Først og fremst må vi sørge for at etterlevelsen av de nåværende rådene og tiltakene styrkes, det er for mange eksempler på at smittevernet glipper i praksis, og vi må jobbe mer målrettet mot miljøer og situasjoner der vi vet smitterisikoen er størst, sier Nakstad til NRK.

Fremdeles begrenset smitte i befolkningen

FHIs ukesrapport for uke 42 konkluderer dog at smitten i befolkningen generelt fremdeles er på et relativt lavt nivå.

Smittespredningen i Norge har den siste tiden primært foregått blant yngre personer med liten risiko for alvorlige sykdomsforløp. Nylig har likevel smitten begynt å spre seg til personer i risikogruppen. Det har ført til en økning i innleggelser av pasienter med koronaviruset. Torsdag var det 44 personer innlagt på landsbasis.

Saken opdateres!