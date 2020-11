Det var mange som opplevde en litt annerledes sommer i år. Turene til utlandet ble byttet ut med Norges- eller hjemmeferie.

Det gjør også at mange fikk mer feriepenger til overs, enn vanlig.

Kanskje sitter du akkurat nå rett og slett med alt for mye penger på kontoen, etter Covid-19-sommeren?

I tilfelle har vi kanskje løsningen for deg – i form av en luksus-SUV. Her kan du kvitte deg med overfloden av penger – og samtidig legge alt perfekt til rette for neste sommers bilferie!

Av og til dukker det faktisk opp Maybach-modeller for salg i Norge!

Maybach

Alle som er interessert i biler, blir litt rettere i ryggen når navnet Maybach, dukker opp. Dette er et luksusbilmerke som nå er eid av Daimler AG, de som blant annet også står bak Mercedes-Benz.

Tidligere var Maybach et eget merke – men nå har de blitt en luksusutgave av Mercedes sine mest påkostede modeller.

GLS er flaggskipet til Mercedes i SUV-sortimentet. Det er med andre ord en rikmannsbil, alt i utgangspunktet.

Men nå har Maybach fått boltre seg med den, og da blir det luksus på et helt annet nivå. Resultatet har fått navnet Mercedes-Maybach GLS 600.

Dette er luksusbilen ingen vil kjøpe!

Du kunne kanskje klart noen timer i baksetet på denne bilen?

Plass til fire

Maybach mener at om du skal ha skikkelig luksus i baksetet, må det midterste setet bort. Det frigjør plass til de to andre.

Dessuten gir det plass til en massiv midtkonsoll – der du blant annet styre varme, kjøling og massasje i setene. Den inneholder også bord, om det skulle bli aktuelt å spise eller jobbe, underveis.

Setene er for øvrig flyttet langt bakover i bagasjerommet, slik at du har masse plass til beina.

Her tar de innersvingen på de råeste luksusbilene

Kjøleboks

Koppholderne er naturligvis utstyrt med både varme- og kjøling – og det er trådløse ladere til smarttelefoner både i for- og baksetet.

En 7" lesebrett er på plass, i tillegg til de tradisjonelle 12,3" skjermene som er festet bakpå forsetene.

Av luksus kan du også be om champagne-kjøler, nappaskinn i taket og parfymert luft via klimaanlegget.

Et Burmester 3D surroundstystem er også installert.

Det er de som skal sitte her, som er tilgodesett med mest luksus.

Dette er luksusbil i størrelse XXL

Kraftig motor

GLS 600 er som navnet indikerer, utstyrt med en kraftig motor. V8-eren er på 558 hk. I tillegg er det en EQ-boost som gir ytterligere 21 hk, over kortere perioder.

Når alt dette samkjører, klarer GLS 600 0-100 km/t på omtrent 5 sekunder blank.

Men hovedfokus er komfort. E-Active Body Control er på plass. Det kjenner vi fra andre Mercedes-modeller. Systemet scanner veien foran og justerer seg kontinuerlig.

I tillegg til dette, har GLS 600 Maybach Dynamic Select-kjøreprogrammet. Det skal være ekstra fokusert på baksete-komforten, og begrenser blant annet krenging.

Plutselig ble luksusbilen 1,2 millioner kroner dyrere

23" felger og lakk i to farger er på listen over ekstrautstyr.

Kostbart

Foreløpig er jo dette bare gode nyheter. Og sånn Covid-19 utvikler seg om dagen, er det lite som tyder på at du får brukt feriepengene dine på utenlandsreiser til neste sommer, heller.

Men de fleste av oss må nok likevel refinansierer huset, båten og eventuelt hytta, for å ha råd til til denne godbiten. Prisen starter nemlig på friske 1,5 millioner kroner. Men det er i USA. Så kan du legge på en god slump i avgifter og moms.

Går du for 23" felger, i stedet for 22" – og lakk i to farger – blir det noen hundre tusen ekstra også.

Uansett. Bilen er klar mot slutten av året. Det er ikke for sent å sette den på ønskelista, ennå.

Ekstrem luksusbil til 100.000 kroner

Video: Her kan du se mer av Mercedes-Maybach GLS 600:

Her er den - Norges lengste status-sedan: