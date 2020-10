Trump-tilhengeres dom etter debatten: – Et friskt pust

Mens president Donald Trump og Joe Biden møttes til duell på Belmont University i Nashville, hadde mange samlet seg på baren Underground, kun et steinkast fra country-musikkens Hall of Fame, for å se debatten på storskjerm.

Debatten ble regnet som langt mer oversiktlig enn den første, der Trump stadig avbrøt Biden.

– Begge kandidatene fikk muligheten til å snakke. Det var fint å høre. Det var et problem tidligere at alle snakket i munnen på hverandre, så det vi så i kveld var et friskt pust, sier Tracy Parker til TV2.

Debattleder Kristen Welker fra tv-kanalen NBC fikk mye ros for sin håndtering av debatten. Selv Trump, som kritiserte henne før debatten, ga henne et kompliment fra scenen.

– Spørsmålene var definitivt litt mer likt for begge kandidatene enn det vi har sett tidligere, sier Parker.

– Du mener sammenlignet med debattleder Chris Wallace i den første debatten?

– Akkurat.

De fleste som hadde møtt opp på Nashville Underground var Trump-tilhengere. Eierne hadde hengt opp Trump-flagg på veggen, og hver gang presidenten gikk på offensiven mot Joe Biden kom det jubel fra salen.

– Det var veldig kult. Vi hadde det moro, og det var godt å høre reaksjonene til publikum, sier Scott Erickson.

Lei av smittevernstiltak

Mange av de som hadde møtt opp på Underground hadde ikke på seg munnbind, og var tydelig lei av smittevernstiltak. Den største applausen under debatten kom da Trump sa at barer og restauranter ikke kan overleve en ny «lockdown».

– Jeg synes Trump gjorde en god jobb. Han la frem argumentene sine, og jeg synes det var mye som Biden ikke kunne svare på, sier Erickson.

Men dommen hans over Biden var heller ikke knusende.

– Jeg synes han gjorde det ok. Han fomlet med noen tall og et par andre ting. Jeg synes Trump virket full av selvtillit, mens Biden ser ikke særlig presidentaktig ut, sier Erickson.

Meningsmålingene gir Biden en ledelse både nasjonalt og i de viktige vippestatene når 11 dager gjenstår før valget.

Angriper venstresiden

Under debatten forsøkte Trump å fremstille Biden som en nikkedukke for venstresiden i det Demokratiske partiet. Det er et angrep han ofte har gjentatt under valgmøter, og det var også noe Erickson trakk frem da TV2 snakket med ham etter debatten.

– Jeg er redd for hva som vil skje med landet hvis Biden blir president, sier Erickson.

– Hva tror du vil skje hvis han blir president?

– Jeg tror vi vil bli et sosialistisk land.

Tennessee er en svært republikansk delstat. I 2016 vant Trump med 60 prosent av stemmene mot Hillary Clintons 34 prosent. For å få en ny presidentperiode trenger han viktige vippestater som Michigan, Pennsylvania og Wisconsin.

På Underground var det stor optimisme til tross for svake meningsmålinger.

– Det blir Trump. Jeg har en god følelse, sier Erickson.