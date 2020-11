Et godt stykke ut i november er det mange som har lagt om fra sommer- til vinterdekk.

Andre drøyer det fortsatt, men bør nok ikke vente altfor lenge med å få på vinterdekkene.

Har du en bil som er seks år eller nyere? Da er det gode muligheter for at du har fått opp en varsellampe i instrumentpanelet, etter at vinterdekkene kom på.

Utformingen kan være litt forskjellig, men budskapet er det samme: Det er feil dekktrykk, på ett eller flere hjul.

Luften kan bli komprimert

Ofte er det snakk om svært små marginer her:

– Sensorene er ganske ømfintlige på en del biler. Så det er ikke mye feil i dekktrykket som skal til for at varsellampen lyser, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Luften i dekkene kan for eksempel bli komprimert mens vinterdekkene ligger lagret gjennom sommeren. Derfor opplever noen at varsellampen lyser etter hjulskiftet.

Det er alltid smart å sjekke dekktrykket etter at du har skiftet hjul, dette har mye å si får både veigrep og slitasje på dekkene dine.

Tilbakestiller forskjellig

- Lyser varsellampen mens du er på veien, er det viktig å stoppe og sjekke om du har punktert. Har du ikke det, betyr det at du har for lite trykk i dekkene. Sjekk dekktrykket på nærmeste bensinstasjon og etterfyll luft, sier Sødal.

Riktig lufttrykk er viktig for å ha godt veigrep. I tillegg reduserer det slitasjen på dekkene og gir mindre utgifter til drivstoff.

Biler tilbakestiller sensorene forskjellig. Noen modeller krever kun at du kjører en tur, andre ganger krever bilen at du går inn i menyen for å tilbakestille eller nullstiller systemet. Må du tilbakestille systemet, sjekker du instruksjonsboken for hvordan du gjør det på akkurat din bil.

Innført i 2014

- Hvis du ikke får nullstilt systemet og fjernet varsellampen, må du nok ta en telefon til et verksted så de kan hjelpe deg med å nullstille, rådgir Sødal.

Systemet for overvåking av dekktrykk, ble for øvrig innført 1. november 2014. Da kom det et krav om at alle nye biler skal ha Tyre Pressure Monitoring System (TPMS). Hensikten er å øke trafikksikkerheten og redusere drivstofforbruket.

Enkelt fortalt er dette et overvåkingssystem med sensorer som varsler om at trykket faller i dekket. Det kan skje ved plutselig temperaturfall fordi luften komprimeres og trykket faller - eller i verste fall at du har punktert.

