Finansdirektøren i Equinor går av

Bacher vil være ansatt i selskapet frem til 31. mai 2021, ifølge en melding fredag.

Lars Christian Bacher har jobbet i selskapet i 30 år, og har vært i konsernledelsen i mer enn åtte av dem.

De to siste årene har Bacher hatt stillingen som finansdirektør.

– Etter nesten 30 år med spennende utfordringer i Equinor, er dette et riktig tidspunkt for å se fremover mot nye oppgaver utenfor selskapet. Jeg er takknemlig for de interessante oppdragene selskapet har gitt meg gjennom disse årene, sier Lars Christian Bacher i en pressemelding.

Svein Skeie er utnevnt som fungerende finansdirektør etter Bacher.



Han kommer fra stillingen som direktør for CFO Performance Management and Control.