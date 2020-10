«Vant Putin nattens debatt?»

I et splittet USA anno 2020 var nattens debatt oppløftende. Langt fra perfekt, men godt innafor sammenlignet med den første seansen. For vi er der at å håpe på halvannen time med relativt normal debatt, er en opptur.

Trump viste tydelig hva han mener er sitt sterkeste kort, nemlig å få alt til å handle om økonomi, enten man snakker om helsereform, rase eller klimapolitikk. Mer enn noe annet ønsker han å minne velgerne på at de få årene før korona var en slags økonomisk bryllupsreise, som selv om den delvis var betalt av Obama, Trump fortsatt tar all ære for.

Men så kom korona, som også var hovedtema i nattens debatt. Skal vi tro presidenten, er han en «outsider» som har ledet USA gjennom en umulig situasjon - en «global pest fra Kina». Han har gjort dette mye bedre enn Biden kunne fått til, og ser nå ser fremover med en optimistisk, om ikke alltid like realistisk visjon for landet etter Korona. Sist, men ikke minst vektet han i natt dette opp mot Bidens mer dystre blikk på dagens situasjon.

Og Biden er unektelig mer negativ, om ikke mer realistisk: «Amerikanere vil få en mørk vinter», sa demokraten, og viste til over 220 000 døde – et tall som fortsatt er vanskelig for Trump å sno seg unna.

Når det er sagt, var presidenten bedre forberedt på dette temaet i natt. Han forsvarte seg med å trekke frem det han mente er en lav dødsrate, spesielt blant unge, satt opp mot konsekvensene av å stenge ned økonomien igjen. «Ikke alle av oss kan låse oss inne i kjelleren, som Joe», smalt det fra Trump. Han lovet dessuten en vaksine innen slutten av året og at det amerikanske forsvaret ville distribuere den raskt, en mulig x-faktor i valginnspurten.

Alt i alt var Trumps forsvar et positivt budskap som mange koronatrøtte republikanere kan identifisere seg med, eller i det minste ta i bruk for å rettferdiggjøre en stemme på presidenten.

Personangrep

Selv om nattens debatt var langt mer substansiell enn på lenge, var den langt fra fri for personangrep. «Biden har ikke gjort noe på 47 år, og han er treig og svak. Alt er talk, no action», konkluderte presidenten gang på gang. «Det er et typisk politikersvar, og slik er ikke jeg», fortsatte republikaneren, som en slags oppsummering av alt Biden sier. Dette er rødt kjøtt til basen, men man skal ikke se bort ifra at argumentene også resonnerer blant uavhengige velgere som ikke har mye til felles for den politiske eliten. Dem er det mange av.

Men for å motivere basen henger Trumps gjenvalg tett sammen med å putte Biden inn i rollen som en korrupt, selv-berikende insider som ikke har gitt noe tilbake til folket. «Han får penger fra et eller annet sted» påpekte en mistenksom Trump, og dro frem en påstått e-postskandale som tidligere ordfører og Borat-offer Rudy Giuliani nylig har pushet. Joe Biden viste til at etterretningseksperter har sagt at dette fort kan være russisk propaganda. Altså informasjon som russerne har fabrikkert og matet til Giuliani. Dermed var vi kanskje i natt vitne til en amerikansk president som for første gang fremførte Putins drittpakke i en nasjonal TV-debatt.

I Kremlin humrer de nok godt i natt, og mens kandidatene gikk videre til å snakke om minstelønn lå det toppsaker om sønnen Hunter Biden på nettsidene til Fox News, Breitbart og Washington Examiner. Kanskje var det Putin som vant nattens debatt?

«Dere kjenner meg»

Til de mange personangrepene kontret oftest Joe Biden med å si at påstanden ikke er sann. Det er ikke mye annet å gjøre, og han vedder på at amerikanere heller er opptatt av andre ting. Klima, korona og rase – temaer Biden kan mye om, og som han snakket mye om i natt.

Som i første debatt påpekte demokraten at Trump helst ikke vil snakke for mye om detaljer, og det er et slag som treffer godt, om enn kun hos egne velgere. Spesielt i biten om helsereformen Obamacare tror jeg mange spisset ørene på dette punktet. Trump gjentok igjen sin lovnad om å fjerne Obamas helsereform, men samtidig gjøre noe som dekker folk med kroniske sykdommer – en tilnærmet umulig politisk oppgave som Trump enda ikke har presentert noen detaljer på.

Men for Biden var det siste møtet mellom de to i Nashville først og fremst en siste mulighet til å snakke om karakter. «Dere kjenner han, dere kjenner meg», konkluderte den tidligere visepresidenten med et anerkjennende blikk i ansiktet. Mer behøvde han kanskje ikke å si.

«Jeg vil være en president for alle amerikanere», lovet så Biden. Spørsmålet jeg sitter igjen med er om et splittet og medtatt USA vil ha en slik president, eller om et flertall for lengst har gitt opp troen på sine ledere. Og hva stopper de da fra å velge urokråka som fortsetter å røske i et system som mange ikke mener har levert.