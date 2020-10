Dette mener ekspertene er debattens vinner: – Ødela han totalt på helsepolitikk

Etter en svært kaotisk første presidentdebatt, gikk det langt mer ordnet for seg da presidentkandidatene braket sammen i natt. Etter at den første debatten ble preget av avbrytelser, ble motstanderens mikrofon skrudd av mens kandidatene fikk snakke uavbrutt i to minutter om hvert tema. Også resten av debatten gikk roligere for seg.

TV 2s eksperter mener vi fikk se en langt bedre debatt enn forrige gang.

– Det var en mye ryddigere og mer informativ debatt enn den første. Mye lettere å få frem de politiske forskjellene, mener TV 2s ekspert Hans Olav Lahlum.

– Trump med en bra start, klar hevning og mye ryddigere enn i den første debatten. Jeg tror likevel Biden vinner debatten alt i alt. Jeg synes han har kommet best ut, slår Lahlum fast.

Årsaken er at Biden ikke viste tegn på demens, slik mange på forhånd hadde fryktet, mener Lahlum.

– Ødela han totalt

Også USA-ekspert Henrik Østensen Heldahl er klar på at Biden er nattens vinner.

– Bidens største styrke var da han totalt ødela Trump på helsepolitikk. Han stod rakrygget i forsvar for privat helseforsikring og for å beskytte Obamacare og utvide helserettigheter. Trump hadde ingenting rasjonelt å svare med, sier Heldahl.

Han er klokkeklar på at tidligere visepresident Biden ble nattens vinner.

– Biden vant. Trump var bedre enn sist, men Biden var mye bedre enn sist.

– Bedre enn fryktet

USA-ekspert Eirik Bergesen mener Donald Trump gjorde en bedre innsats enn forventet.

– Det ble en bedre debatt enn fryktet, og en bedre debattinnsats av Trump enn antatt. Mendet sier aller mest om de lave forventningene til debatten –og til Trump, sier Bergesen.

Han mener likevel den sittende presidenten ikke gjorde nok til å vinne debatten.

– Å være bedre enn antatt er imidlertid ikke nok til at han kan sies å vinne debatten. Og Trump måtte vinne debatten.



– Det var et nøkkeløyeblikk da Trump sa «It’s all talk, no action with these politicians». Det hadde vært perfekt i 2016, men dette et 2020.



I likhet med sine ekspertkolleger kårer Bergesen Biden til debattens klare viner.

– Trump har vært president i 4 år og må forsvare en historisk vanskelig helse- og økonomisituasjon. Det lyktes han ikke med. Dermed vant Biden, som tross åtte år som VP lyktes å takle utfordrerrollen, slår Bergesen fast.