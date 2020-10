Møtes ansikt til ansikt for siste gang – 90 minutter kan avgjøre valget

Natt til fredag møtes Donald Trump og Joe Biden til den siste debatten før valget. Den 90 minutter lange styrkeprøven kan få store konsekvenser for utfallet 3. november.

– På vegne av velgerne ber jeg dere om å vennligst snakke en av gangen, innleder moderator Kristen Welker.

Natt til fredag møtes Donald Trump og Joe Biden til den siste debatten før valget. Etter at den planlagte andre debatten ble avlyst etter uenigheter om hvorvidt den skulle holdes digitalt eller ikke, får kandidatene nå en siste og avgjørende mulighet til å møtes ansikt til ansikt.

Debatten holdes i Nashville, Tennessee og modereres av NBCs Kristen Welker. Hun har på forhånd valgt ut temaene koronahåndtering, amerikanske familier, rase i USA, klimaendringer, ledelse og nasjonal sikkerhet.

I de første to minuttene av hvert tema, vil den kandidaten som ikke snakker ha mikrofonen skrudd av, mens motstanderen får snakke uavbrutt.

Innledet med korona

Både Trump og Biden avla negative koronatester før debatten, men droppet likevel håndtrykket da de entret scenen i Nashville.

Donald Trump fikk første ord, og måtte svare på hvordan han vil bekjempe koronapandemien videre.

Presidenten presenterte et optimistisk bilde av koronasituasjonen i USA, som så langt har tatt livet av over 225 000 amerikanere.

– Det vil gå vekk, vi vil få en kur og vi vil komme oss videre, sa Trump.

Biden malte et stikk motsatt bilde av USAs fremtidsutsikter.

Med munnbind i hånden langet Joe Biden ut mot presidentens koronahåndtering. Foto: Morry Gash/AFP

– Dersom du ikke hører på noe annet jeg sier i kveld, hør på dette: Enhver som er ansvarlig for så mange dødsfall, kan ikke være president i USA, tordnet Biden.

Demokraten understreket at han er rett mann til å lede landet videre, til tross for at presidenten lover en vaksine innen året er omme.

– Dette er fyren som lovet at dette var over til påske, så til sommeren. Nå går en mørk vinter i vente, advarte Biden.

Ulik håndtering

Kandidatene presenterte også vidt ulike syn på hvordan USA bør håndtere pandemien videre.

Mens Trump insisterte på at amerikanerne må lære seg å leve viruset, anklaget Biden presidenten for å ikke ta ansvar for pandemien.

– Han sier at vi lærer oss å leve med viruset. Folk lærer seg å dø av det, slo Biden fast.

Trump presenterte sin fremtidige plan for håndtering av koronaviruset. Foto: Brendan Smialowski/AFP

– Vi må åpne landet. Vi kommer ikke til å ha noe land! Vi kan ikke fortsette å gjøre dette, sa presidenten. Han pekte på at både amerikanske innbyggere så vel som bedrifter sliter som følge av de mange nedstengningene.

Biden avviste presidentens anklager om at demokraten ønsker en fullstendig nedstengning av landet, og fremhevet behovet for en nasjonal smittevernsplan.

– Jeg vil stenge ned viruset, ikke økonomien, slo Biden fast.

Russland og selvangivelse

Etter en opphetet koronapandemien, var det duket for nasjonal sikkerhet. Biden ble spurt om hvordan han vil reagere på avsløringen om at Russland og Iran har forsøkt å blande seg inn i valget.

– Dersom jeg blir valgt vil Russland betale, svarte Biden, og anklaget Trump for å ikke evne å stå opp mut Putin.

– La meg si noe om Russland: Joe fikk 3,5 millioner dollar fra Russland. Han hevdet at både Russland og Iran håper på Biden-seier i november, ettersom «ingen er tøffere mot Russland enn Donald Trump».

Trump brukte også anledningen til å ta opp Hunter Biden-saken, og anklaget den tidligere visepresidenten for å berike seg selv og sin familie gjennom USAs Ukraina-politikk.

– Jeg synes du bør forklare deg for det amerikanske folk. Kanskje du kan gjøre det her og nå? spurte presidenten.

Biden nektet for anklagene, og pekte på

– Offentliggjør selverklæringene dine eller slutt å snakke om korrupsjon

Press på moderator

Chris Wallace, som ledet den kaotiske første debatten, og Susan Page, som ledet visepresidentdebattene, fikk begge kritikk for sin manglende evne til å holde kandidatene i tøylene.

Kristen Welker har fått den krevende oppgaven med å lede nattens debatt. Foto: NBC News via AP

Donald Trump har i forkant av nattens oppgjør kritisert Welker og anklaget henne for å være en støttespiller for demokratene, og den 44 år gamle journalisten har en krevende oppgave foran seg. Hun får riktignok hjelp av regelendringene, som demper mikrofonen til kandidaten som ikke har ordet.

Etter at hver kandidat har fått innlede uavbrutt i to minutter, er det duket for åpen diskusjon. Her vil begge ha mikrofonene påskrudd, og debattkommisjonen ber om en dannet tone:

– Debattkommisjonen håper at hver av kandidatene vil respektere hverandres taletid, oppfordret kommisjonen i en uttalelse før debatten.

Forventer Hunter-angrep

Trump har på forhånd kritisert debattkommisjonen og Welker for å ikke inkludere utenrikspolitikk som et av temaene. Presidenten ser på dette som et av sine sterkeste punkt, etter å blant annet ha fremforhandlet en normaliseringsavtale i Midt-Østen. Trump forventes også å ta opp Hunter Biden-saken

Det er knyttet store forventninger til debatten, som avholdes kun 12 dager før valgdagen. Skulle en av kandidatene gjøre en dårlig figur har man ikke mye tid til å rette opp inntrykket. Uavhengig av hvem som går seirende ut av nattens duell, vil det trolig gjøre utslag på meningsmålingene. De siste tallene viser en ledelse til Biden, men Trump fortsetter å spise seg innpå.