Demokrater fikk trusselmail fra «høyreekstreme»- derfor ble hackerne fersket

Tidligere denne uken mottok tusenvis av amerikanere en truende epost fra noen som skrev at de var en del av den høyreekstreme og mye omtalte gruppen Proud Boys.

I eposten var beskjeden til mottakerne, som blant annet gikk til registrerte demokrater i den viktige vippestaten Florida, klar: skift partitilhørighet til republikanerne eller så «kommer vi etter deg».

Onsdag denne uken gikk amerikanske myndigheter ut og anklaget Iran for å stå bak, i et forsøk på å påvirke valget som blir avholdt 3. november. Ifølge nyhetsbyrået AFP innfører USA sanksjoner mot Iran etter hackingen.

– Dum feil

Natt til torsdag skriver nyhetsbyrået Reuters at det var spesielt én ting som gjorde at både myndighetene og teknologiselskaper avslørte at det ikke var den høyreradikale gruppen, men Iran som sto bak:

– Enten så gjorde de en dum feil eller så ville de bli tatt, sier en kilde, som ikke ønsker å bli navngitt, til avisen.

En talsperson for Google bekrefter overfor Reuters at hendelsen knyttes til Iran for dem, og følger opp at de har vært i kontakt med FBI i saken.

Samtidig skriver nyhetsbyrået at selv om hackingen skjedde fra Iran er det ikke nødvendigvis myndighetene der som har organisert det. Iran har så langt benektet anklagene.

Tar vanligvis lang tid

Ifølge Reuters har hackerne ikke greid å fjerne all informasjon i en video som var i eposten, og viste blant annet en skjerm der en kan lese av filnavn og ip-adresser. Sikkerhetsanalytikere har sporet sistnevnte tilbake til en nettjeneste som tidligere har vært koblet til Iran. Den aktuelle kontoen er i ettertid slettet av selskapet etter at Reuters tok kontakt.

Dmitri Alperovitch, som var med å starte sikkerhetsselskapet CrowdStrike, sier til Reuters at denne saken overrasker:

– Å gå offentlig ut og tillegge dette Iran har blitt gjort på heseblesende tid sammenlignet med den vanlige prosessen som tar måneder og år, sier han.

Den truende videoen ble også forsøkt delt på Facebook og Twitter, men sosiale medier-tjenestene opplyser til Reuters at de fikk fjernet dem raskt.

Også Russland er blitt anklaget av amerikanske myndigheter for å blande seg inn, og amerikanske myndigheter forteller natt til fredag norsk tid at russiske hackere har forsøkt å angripe flere nettverk tilhørende myndigheter på lokal- og delstatsnivå den siste tiden, skriver AP.