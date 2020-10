Storklubbens trener bekreftet Ajer-interesse – TV 2s ekspert tror stopperen imponerte Milan

Da overgangsvinduet stengte tidligere denne måneden, var Kristoffer Vassbakk Ajer (22) fortsatt på lønningslisten til Celtic, til tross for en rekke overgangsrykter gjennom sommeren og høsten.

Den norske stopperen ble koblet til Milan, og før torsdagens møte med Celtic bekreftet storklubbens trener, Stefano Pioli, at de var ute etter Ajer.

– Vi fulgte ham, men så ble det tatt andre valg. Nå er jeg veldig glad for spillerne jeg har her, sa Stefano Pioli.

Ajer spilte hele Celtics 1-3-tap mot nettopp Milan torsdag kveld.

– Ajer klarte seg veldig, veldig bra mot Zlatan Ibrahimovic. Det er ganske interessant at Pioli bekreftet på pressekonferansen at Milan fulgte Ajer veldig, veldig tett. Det gikk lenge rykter om at han var på vei til Milan. Jeg tror i så fall at de er fornøyde med det de så om de fortsatt er interesserte, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Mina Finstad Berg mener Ajer kanskje var Celtics beste spiller i kampen.

– Jeg er enig. Det var andre i forsvarsrekken som hadde større problemer. Han var trygg og god i valgene sine, kompromissløs i forsvarsspillet og ikke redd for å møte Zlatan, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Milans sportsdirektør og midtstopperlegenden Paolo Maldini så kampen fra tribunen på Celtic Park. I et intervju med Sky Sports Italia i høst ville ikke Maldini utelukke at Ajer sto på en liste over potensielle spillere, men avkreftet at de jobbet med et kjøp av nordmannen.

PÅ CELTIC PARK: Milans sportsdirektør Paolo Maldini så laget vinne 3-1 mot Celtic borte.

TV 2 har tidligere skrevet at Milan har fulgt Ajer lenge. Også i fjor ønsket de å hente midtstopperen til Milano, men kom ikke til enighet med Celtic om en overgangssum.

– Det har vært interesse, men jeg forholder meg til at jeg har en Celtic-kontrakt, og det er jeg strålende fornøyd med, sa Ajer om Milan-interessen til VG nylig.

Kristoffer Vassbakk Ajer er under kontrakt med Celtic frem til sommeren 2022.

Nettavisen fikk bekreftet i sommer at Tore Pedersen var ferdig som Ajers agent. Nederlandske Sports Entertainment Group (SEG) har tatt over.