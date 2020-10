Jens Petter Hauge scoret sitt første mål for Milan

Celtic - Milan 1-3

Se Hauges mål i videovinduet øverst!

Jens Petter Hauge ble byttet inn med drøyt ti minutter igjen av ordinær tid til bare siden andre kamp for Milan siden overgangen fra Bodø/Glimt.

Halvannet minutt på overtid fastsatte han resultatet til 3-1 for Milan.

Hauge ble spilt opp i midten og parkerte Shane Duffy, før han satte inn 3-1, som er den tidligere Bodø/Glimt-spillerens første mål for storklubben.

– For en reise! Det er to år og fire dager siden han scoret for Aalesund 2 mot Hareid. Her scorer han for mektige, selveste AC Milan i Europaligaen, utbrøt TV 2-kommentator Espen Ween.

– Det er et lite stykke norsk fotballhistorie. Det er Milan vi snakker om, fortsatte Ween.

Jens Petter Hauge var ikke den eneste nordmannen på scoringslisten, for etter å ha blitt byttet inn til andre omgang, tente Mohamed Elyounoussi håpet for Celtic med sin redusering til 1-2 et kvarter før slutt. Den tidligere Sarpsborg- og Molde-spilleren headet inn et hjørnespark.

Milan ledet 2-0 til pause etter scoringer av Rade Krunic og Brahim Diaz.

Kristoffer Vassbakk Ajer spilte hele kampen i midtforsvaret til Celtic, mens Jens Petter Hauge kom inn for Milan med drøyt ti minutter igjen.

Saken oppdateres!