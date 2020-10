Har vært taus i flere dager – dette sier Biden før det siste møtet med Trump

Natt til fredag norsk tid møtes president Donald Trump og demokratenes kandidat Joe Biden til debatt i Nashville, Tennessee.

Etter at forrige debatt i stor grad var preget av kaos og avbrytelser, er det nå mange som følger spent med på hvordan nattens seanse vil utspille seg.

– Dristig

Siden sist er det også innført nye regler for å unngå lignende scener. Hver av kandidatene vil ha mikrofonen sin skrudd av i to minutter under åpningsinnlegget på hvert av temaene.

Det har imidlertid vært stille fra førstnevnte i flere dager. Mens Trump holder folkemøte etter folkemøte, har Biden valgt en helt annen strategi.

Seniorforsker ved Norce forskningssenter Hilmar Mjelde har tidligere uttalt til TV 2 at han mener strategien til Biden er dristig.

– Clintons selvtilfredse team stolte på meningsmålingene og datamodellene sine i 2016, og jeg syns Bidens strategi ligner, sa Mjelde.

Testet negativt

Kort tid før avreise til country-hovedstaden Nashville møtte en ordknapp Biden pressen.

– Vi vil ha masse tid til å snakke når dette er over. Forhåpentligvis vil han følge reglene, og forhåpentligvis er alle testet. Men jeg ser frem til dette. Takk, sa Biden før han gikk inn i privatflyet.

Det ble senere klart at begge de to presidentkandidatene har testet negativt. Det skriver Washington Post.

Donald Trump og førstedame Melania Trump landet i Nashville tidligere i kveld. På flyplassen ble han møtt av jublende Trump-fans.

– Ta vare på dere selv. Dere ser veldig bra ut, sa presidenten til de oppmøtte.

