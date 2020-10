Landslagsledelsen: – Vi står fremdeles for beskrivelsen

Saken oppdateres!

Alexander Sørloth uttalte seg til NTB torsdag kveld om striden med landslagsledelsen.

Lars Lagerbäck forklarte sin side av saken i en pressemelding gjennom Fotballforbundet tidligere torsdag, og Sørloth slo tilbake mot landslagssjefens uttalelser.

Sørloth hevder han aldri har kalt noen i trenerapparatet for inkompetente, slik Lagerbäck hevder. I tillegg sier Sørloth at det ikke stemmer at han ikke ønsket å kommentere saken, men at han ønsket å se pressemeldingen før den ble publisert, slik at han eventuelt kunne legge til noe. Det hevder han at han ikke fikk.

– Vi har hatt dialog med Alexander siden søndag og han fikk hele tiden muligheten til å uttale seg i saken. Han var kjent med at Lars ville fortelle sin versjon og at han samtidig ville beklage Kypros-uttalelsen. I dag informerte vi på forhånd at vi ville publisere saken uten kommentar fra Alexander, skriver mediesjef Svein Graff i en SMS til TV 2 etter Sørloths uttalelser torsdag kveld.

– Vi står for beskrivelsen



Lars Lagerbäck, Per Joar Hansen og Frode Grodås uttaler seg også gjennom mediesjefen.

– På grunn av Alexanders uttalelse og at det handler om et landslag, føler vi oss tvunget til å kommentere hva hans agent sier. Dette er ikke elitefotball for oss. Vi antar videre at det som agenten sier er Alexanders mening. I fire dager har vi gitt Alexander muligheten til å kommentere hva som skjedde og bekrefte at vi ble enige om å la saken ligge etter at han ba om unnskyldning for oppførselen.

– Hadde han gjort det, hadde vi ikke kommentert saken ytterligere. Dessverre har ikke Alexander samme mening som oss om hva som skjedde på møtet. Vi kan og vil si veldig tydelig at agentens uttalelse ikke stemmer overens med trenerteamets. Vi står fremdeles ved beskrivelsen vi ga tidligere i dag. Forøvrig vil vi ikke kommentere dette ytterligere, men vi vil håndtere dette internt. Skulle det dukke opp noe nytt, vil vi selvfølgelig informere om dette.