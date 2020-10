Gårdeieren kunne ikke tro sine egne øyne da han så valpekullet

En av dem fem valpene i kullet skiller seg godt ut fra resten, og har siden fått et relativt passende navn.

Til nyhetsbyrået Reuters forteller den italienske bonden Cristian Mallocc at valpekullet hunden hans Spelacchia fikk nylig fikk han til å sperre opp øynene.

For en av de fem valpene som ble født 9. oktober skilte seg klart fra de fire andre: den var nemlig grønn i pelsen.

Ifølge Reuters er dette et ekstremt sjeldent fenomen, og som trolig skjer når valper med lys farge kommer i kontakt med det grønne pigmentet biliverdin under svangerskapet.

Vil trolig forsvinne

Ifølge Reuters er dette det samme pigmentet som skaper grønn farge ved blåmerker.

NY SAUEHUND: Ifølge bonden vil Pistachio i likhet med sin mor brukes som sauehund ved gården hans. Foto: Cristian Mallocci

Som følge av utseende sitt har valpen passende nok fått navnet Pistachio, treet- og nøtten som er kjent for sin grønnfarge. Men ifølge Reuters vil han trolig ikke navnet være passende livet ut. Den grønnfargede pelsen hadde allerede første dag falmet en del, og vil gradvis bli svakere.

Beholder den selv

Bonden Mallocci, som driver gården sin sammen med svigerbroen sin på øya Sardinia, har hittil hatt åtte hunder selv, og har i tillegg valgt å beholde Pistachio fra det nye kullet.

Pistachio vil i likhet med moren bli brukt som sauehund på gården, opplyser bonden til Reuters. Mallocci uttaler videre at dette har vært en kjærkomment hendelse under pandemien, og legger til at grønn som farge representerer håp og farge.