Arsenal slo tilbake etter enorm Leno-tabbe

Rapid Wien takket og bukket da Bernd Leno rotet det til for Arsenal. Men Mikel Artetas menn slo tilbake med to scoringer på fem minutter.

Rapid Wien - Arsenal 1-2 (0-0)

Se tabben til Leno i vinduet øverst!

50 minutter var gått da David Luiz spilte tilbake til Bernd Leno på femmeteren.

Arsenal-keeperen sparket til ballen med altfor lite kraft og i retning Rapid Wiens Taxiarchis Fountas. Ercan Kara fikk en fot på ballen på veien, før den endte hos Fountas som enkelt kunne sende Rapid Wien i ledelsen.

– Leno slurver voldsomt. Det blir i overkant nonchalant, og da lar ikke Fountas seg be to ganger, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Men Arsenal slo tilbake 20 minutter senere da Luiz stanget inn 1-1 etter et presist frispark fra Nicolas Pépé.

Fire minutter senere smalt det igjen da Héctor Bellerín fikk slått inn foran mål. Der ventet Pierre-Emerick Aubameyang som satte ballen kontrollert i nettet.

Bernd Leno fikk for øvrig gult kort for drøying av tid på overtid.

Dermed ble det seier i første gruppespillkamp for The Gunners. I den andre kampen i gruppe B vant Molde 2-1 over irske Dundalk.