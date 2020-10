«Pante-Henning» samler inn millioner til veldedighet: – Gir meg ikke før alle i Norge har donert én flaske

HAUGESUND (TV 2): Pantefeberen herjer på Haugalandet. På én måned har energibunten Henning Aarekol fått tak i nesten 50.000 flasker og bokser til inntekt for Barnekreftforeningen.

– Alle i Norge har jo én flaske, sier Henning Aarekol (42).

Vi treffer ham rett utenfor Haugesund sentrum. Latteren bobler omtrent over i det han river opp en kjellerdør.

– Vi har ikke noe bedre å bruke dette rommet til.

På innsiden ligger sekk på sekk med pant. Det skramler godt i det han presser sekkene ut gjennom den lille kjellerdøra og inn i en varebil.

FULL BIL: Den lånte varebilen fylles opp på minutter. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Jeg låner denne bilen – min blir for liten. Den lukter gammel fest, sier han og ler høyt.

En cola-boks har falt av lasset. Henning plukker den opp.

– Alle må med. Hver boks teller.

– De flaskene skal jeg ha!

Det var TV Haugaland som omtalte saken først. I én måned har den vandrende pantemaskinen samlet inn flasker.

De fire siste årene har han og veldedighetslaget Team Rynkeby syklet til Paris, til inntekt for Barnekreftforeningen. Det ble det ikke noe av i år, og han så seg nødt til å finne på noe annet.

– Da jeg begynte å lese meg opp på statistikk – så fant jeg ut at det er 300.000 flasker som går i søppelet hver eneste dag. Da slo det meg: De flaskene der, de skal jeg ha, sier han.

SEKK PÅ SEKK: På bare en måned har Henning samlet inn 50.000 flasker. Men han har så vidt begynt. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Det går unna i et rasende tempo.

Denne fyren er høyt og lavt.

Allerede har han fått tak i nesten 50.000 flasker og bokser. Det er over 1500 flasker per dag.

– Og i snitt er det cirka to kroner i pant per stykk. Så da har vi vel fått inn rundt 100.000 kroner allerede da. Det er jo helt rått, sier han.

Sendte brev til kongen

Men ambisjonene er langt høyere.

Målet er å samle inn én flaske fra hver eneste innbygger i hele Norge.

– Nå har ikke jeg peiling på hvor mange som bor i Norge da, så jeg har sagt at vi skal få inn seks millioner flasker, sier han.

FULLE VOGNER: Flasker for rundt 4000 kroner skal snart pantes. De ansatte tar det hele med et smil, ifølge «Pante-Henning». Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Og Aarekol forventer at absolutt alle skal bidra. Denne uken sendte han av gårde et brev til Slottsplassen 1.

– Kongen og dronningen er jo norske statsborgere. Jeg håper de også har noe pant å avse, sier han.

«Pante-Henning» plystrer og ler mens han kjører mot neste destinasjon. Denne formiddagen har han to plasser han skal innom for å hente mer.

Vet ikke hva foreningen synes

– Hva sier Barnekreftforeningen om at du gjør dette?

– Jeg vet ikke. Jeg har ikke snakket med dem. Men jeg går jo ut ifra at de setter pris på det da, sier han og ler høyt igjen.

Han har helt rett. Engasjementet beskrives som «helt uvurderlig» av Trine Beate Nicolaysen, daglig leder i foreningen.

UVURDERLIG: Trine Beate Nicolaysen leder Barnekreftforeningen. Hun sender en stor takk til Aarekol.

– Han skaper masse oppmerksomhet og kunnskap om saken vår, i tillegg til at han samler inn fantastisk mye penger til forskning på barnekreft, sier hun.

Nicolaysen mener innsatsen er et glimrende eksempel hvordan mange små bidrag til sammen gir store resultater. Hun både håper og tror at han klarer det hårete målet.

MASKIN: Det pantes i ett sett på Coop i Haugesund. Avsenderen er en 42 år gammel ildsjel. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Da kan vi virkelig si at vi kommer et stort steg nærmere målet vårt om at ingen barn skal dø av kreft, sier hun.

Ikke flaut

Etter at «Pante-Henning» er ferdig med dagens innsamlingsrunde, går turen ned til den lokale Coop-butikken.

Sekkene med pant formelig tyter ut av de to handlevognene han har funnet frem.

– Er det flaut å komme inn her med så mange flasker?

HYLLES: Lovordene sitter løst blant kunder og ansatte på butikken. Dette er Inger Helleland. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Neida, de liker meg.

Ny latter.

– Vi har det så gøy med han. Det går veldig fint, sier Inger Helleland, butikkmedarbeider på Coop.

Pantefeber

Parademarsjen fra parkeringsplassen og inn i butikken tar tid. Gang på gang stoppes han av folk som vil slå av en liten prat.

Henning har antent pantefeberen i Haugesund.

Så står han foran pantemaskinen igjen.

– Da kjører vi, sier han.

Flaske på flaske. Boks på boks. Én etter én forsvinner de inn i veggen. Nå er «Pante-Henning» på jobb.

– Når jeg er ferdig med disse så tipper jeg vi lander på rundt fire og et halvt tusen kroner. Veien til seks millioner flasker er ikke så lang!